Carola Rackete zu Gast beim 55. Kapitänstag in Bremen. (Michael Matthey)

Die Sea-Watch-Seenotretterin Carola Rackete spricht auf dem 55. Bremer Kapitänstag. Die 31-Jährige hält vor den rund 360 geladenen Gästen die sogenannte Kapitänsrede, wie die Organisatoren mitteilten.

Ehrengast der Traditionsveranstaltung ist Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Mit der „Sea Watch 3“ und Dutzenden Flüchtlingen an Bord war die aus der Nähe von Celle stammende Rackete Ende Juni unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa eingelaufen. Gegen die Aktivistin wird in Italien wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt. Sie selbst beschuldigt Ex-Innenminister Matteo Salvini in einer Verleumdungsklage, Menschen in sozialen Medien zum Hass anzustacheln.

Das ist der Kapitänstag

Der Kapitänstag, der seit 1965 immer am ersten Freitag im September stattfindet, gehört zu den Höhepunkten im Veranstaltungskalender der Bremischen Hafenvertretung (BHV). Mit der Veranstaltung soll den Bremer Kapitänen und Chefingenieuren der Flugzeuge und Schiffe „Dank“ dafür gesagt werden, dass sie Bremen mit allen Teilen der Welt verbinden. Im Mittelpunkt stehen neben den Festredner die etwa 350 Gäste in der Oberen Rathaushalle, darunter Kapitäne, Vertreter aus der maritimen Wirtschaft und der Politik, die über aktuelle Entwicklungen in der maritimen Wirtschaft reden, neue Kontakte knüpfen und alte vertiefen. Dieses Mal steht aber auch noch eine Person im Mittelpunkt, die von sich aus eher nicht das Rampenlicht sucht: BHV-Präsident Hans-Joachim Schnitger.

Schnitger wird an diesem Abend offiziell als BHV-Präsident verabschiedet. 2006 hatte er dieses Amt ehrenamtlich übernommen. Es war eine Zeit, in der die BHV in Schwierigkeiten steckte, nachdem die stadtbremische Hafengesellschaft Bremenports 2005 das Hafenmarketing übernommen hatte und die Existenzberechtigung der BHV infrage gestellt wurde. Denn diese Aufgabe hatte die BHV, die 1942 von Kaufleuten der Bremer Handelskammer als Gesellschaft zur Wirtschaftsförderung gegründet wurde, über Jahrzehnte wahrgenommen. Die BHV hatte dafür unter anderem Niederlassungen in Deutschland und Europa aufgebaut. (pha/dpa)