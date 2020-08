Carsten Sieling war vier Jahre Bürgermeister in Bremen. Nach den rot-grün-roten Koalitionsverhandlungen trat er zurück. (Christina Kuhaupt)

Carsten Sieling: Natürlich habe ich über viele Dinge nachgedacht. Aber ich war und bin mit meiner Entscheidung, mein Amt abzugeben, total im Reinen. Ich bin auch sehr froh, dass ich nicht den Hut genommen habe und nie wieder gesehen ward, sondern mich als Abgeordneter der Bürgerschaft weiterhin engagiere. Es handelt sich also um einen Wechsel auf demselben Terrain.

Ich bin gewählt worden. Mir fällt kein Zacken aus der Krone, diese Wahl anzunehmen und mich als Abgeordneter im Interesse der Wähler weiter um Bremen zu kümmern. Politik macht man nicht nur in vorderster Front.

Ich habe kein Interesse, mich mit 61 Jahren zur Ruhe zu setzen. Ich gehöre nicht zu denen, die das große Geld verdienen wollen und dafür das Gewissen zu Hause lassen, sondern möchte weiter etwas bewegen. Deshalb helfe ich bei der Ausgestaltung des Bremen-Fonds und bin stellvertretender Vorsitzender der Enquete-Kommission für Klimaschutz.

Zweifelhafte Beraterverträge jedenfalls nicht, ein schneller Wechsel in die Wirtschaft auch nicht.

Mir war es wichtig, für Kontinuität und Stabilität zu sorgen. Deshalb habe ich die Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen geführt und dann den Stab an Andreas Bovenschulte übergeben. Erst war zu klären, wie Bremen weiter regiert wird, dann kamen die Personalfragen.

Das war nur eine Handvoll Menschen, die engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Umfeld, und natürlich meine Frau. Aber auch mit Andreas Bovenschulte habe ich von Beginn an die Lage besprochen.

Wir haben vor allem darüber geredet, wie es weitergehen kann. Seinen Ein- und Umstieg in die Bremer Politik hatten wir in den eineinhalb Jahren davor gemeinsam beraten. Nun ging es um die Frage, ob und wann ein Wechsel im Amt des Bürgermeisters Sinn macht.

Nein. Wäre das Wahlergebnis anders ausgefallen, wäre ich Bürgermeister und er wäre Fraktionsvorsitzender, und ich habe keinen Zweifel daran, dass das wunderbar funktioniert hätte.

Diese Frage stellte sich mir nicht. Wir mussten damals mit der Situation umgehen. Aber natürlich ist es leichter, wenn man mit einem Vertrauensvorschuss aus der Bevölkerung ins Amt getragen wird. Allerdings ist das in vielen Bundesländern und auch bei vielen Bundesregierungen nicht immer der Fall gewesen.

Das ist richtig. Und hinzu trat schon knapp zwei Monate nach Amtsantritt die große Herausforderung, für Tausende Flüchtlinge Unterkunft in Bremen zu schaffen. Auch deshalb fehlte die Zeit, eigene Themen und Akzente zu setzen. Wer im Wahlkampf als Spitzenkandidat unterwegs war, hat sich bekannt gemacht. Für den, der unversehens einspringt, gilt das nicht.

Das ist wahr. Allerdings wurde die Flüchtlingspolitik, so richtig und notwendig sie war, in der Bevölkerung außerordentlich kontrovers aufgenommen, wogegen die Corona-Politik auf breite Zustimmung gestoßen ist. Bislang jedenfalls.

In den vergangenen 20 Jahren ist die SPD, wenn Sie es so sehen, durchgehend im Krisenmodus. Wir haben aber nach wie vor den Kopf oben, in Bremen.

Nein. Das kann man nicht sagen. Es sind zwei vollkommen unterschiedliche Aufgaben. Ich möchte meine Jahre als Bürgermeister nicht missen.

Die Regierungszeit von 2015 bis 2019 war die schwierigste Phase der Konsolidierung. Karoline Linnert und ich wussten nicht, ob wir es wirklich hinbekommen, den Haushalt so aufzustellen, dass wir die Schuldenbremse einhalten. Wir haben es hinbekommen, aber Freunde macht man sich so nicht.

Das ist nicht angenehm und tropft auch nicht vollkommen an einem ab. Mich hat immer getröstet, dass ich eine ganz andere Wahrnehmung hatte, wenn ich in der Stadt unterwegs war. Ich habe viel Zuspruch von den Bürgerinnen und Bürgern bekommen, vor Ort und im Gespräch zeigte sich ein ganz anderes Bild. Vor allem aber hat meine Partei mich getragen.

Die Aufgabe eines Bürgermeisters ist es, das Gemeinwesen, dem man vorsteht, mit den anderen Regierungsmitgliedern weiterzuentwickeln. Für Hallodri-Aktionen bin ich nicht zu haben, das stimmt. Aber deshalb geht man doch Konflikten nicht aus dem Weg. Es herrschte nicht nur eitel Sonnenschein zwischen den Grünen und der SPD.

Es gibt einen gewissen hanseatischen Stil, den kann man auch bei Peter Tschentscher in Hamburg oder konnte man bei seinem Vorgänger Olaf Scholz erkennen. Im Bremer Senat gilt ein Kollegialprinzip, das habe ich gelebt. Mir war das wichtig.

Wer sagt, dass man in einem solchen Amt arrogant und unsympathisch sein muss? Bremer Bürgermeister waren das doch alle nicht.

Wenn das für Politiker eine Kategorie wäre, würde man es nicht lange aushalten. Es gibt Angriffe, die muss man ertragen. Anfangs muss man noch sortieren, dass die Angriffe nicht gegen einen als Person gehen, sondern gegen die Rolle, die man ausfüllt. Und ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben: Wie wir die Zuwanderung gewuppt haben, wie wir uns wirtschaftlich und arbeitsmarktpolitisch entwickelt haben und – nicht zuletzt – dass wir den Haushalt konsolidiert und durch den neuen Finanzpakt zwischen Bund und Ländern Bremens Existenz dauerhaft gesichert haben.

Wir hatten schon bessere Zeiten . . .

Alle Sozialdemokraten machen sich gewisse Gedanken, wie wir unsere Stärke zurückgewinnen können. Wir müssen als SPD schon sehr deutlich machen, wofür wir stehen. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass das gelingt. Im Bund hat sich bei der Nominierung von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten nun doch eine erfreuliche Geschlossenheit gezeigt, und in Bremen machen Bürgermeister und Senat sehr ordentliche Arbeit.

Zur Person

Carsten Sieling hatte im Grunde jeden Posten inne, den ein Sozialdemokrat in Bremen inne haben kann: Er war SPD-Fraktionschef (2005 bis 2009), Bundestagsabgeordneter (2009 bis 2015), SPD-Landeschef (2004 bis 2006) und von 2015 bis 2019 Bürgermeister. Außerdem war er Mitglied des SPD-Parteivorstands.