Will zusammen mit den Bremerinnen und Bremern an einer Gesellschaft arbeiten, in der Menschenfeindlichkeit keinen Platz hat: Carsten Sieling. (Archivbild) (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

"Auch in Bremen und Bremerhaven gibt es Menschen, die von Armut, Arbeitslosigkeit oder fehlender sozialer Sicherung betroffen sind. Menschen, die verunsichert sind, weil das Leben immer schneller, unübersichtlicher und instabiler geworden ist. Ihre Ängste ernst zu nehmen, heißt aber nicht, diesen Ängsten auch zu folgen. Denn mit angstgeweiteten Augen erkennt man Lösungswege nur schwer. Lösungen finden wir, wenn wir uns den Herausforderungen stellen. Wenn wir unseren Werten, unseren Kräften und unserer Demokratie vertrauen. […] Lassen Sie uns in Bremen und Bremerhaven deshalb weiter gemeinsam an einer offenen Gesellschaft arbeiten, in der Rassismus, Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit keinen Platz haben."

Im weiteren Verlauf seiner Weihnachtsansprache geht Bürgermeister Sieling auf die finanzielle Situation des Landes Bremen ein. Der SPD-Politiker dazu:

"Durch die Neuordnung unserer Finanzen haben wir künftig auch finanzpolitisch wieder deutlich mehr Luft zum Atmen. Wir werden keine neuen Schulden mehr machen müssen. Ich will aber vor allem in unsere Zukunft investieren: in gute Kinderbetreuung und in gute Schulen, in bezahlbaren Wohnraum, in unsere Straßen und Brücken und die Sicherheit und Sauberkeit in unseren Stadtteilen und Quartieren.“

(Bürgermeister Carsten Sieling)

