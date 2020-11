Aktivisten von Robin Wood protestieren am Bremer Hauptbahnhof gegen den geplanten Castor-Transport. (Jürgen Hinrichs)

Aktivisten der Umwelt- und Naturschutzorganisation Robin Wood protestieren derzeit am Bremer Hauptbahnhof. Vier von ihnen sind auf das Dach des Bahnhofs geklettert und haben ein 15 Meter langes Transparent an der Fassade des Gebäudes entrollt.

Die Polizei und Bundespolizei Bremen sind mit starken Kräften vor Ort. Der Haupteingang des Bahnhofs ist gesperrt. Reisende können derzeit nur den Nordeingang nutzen, um den Bahnhof zu betreten. Der Sprecher der Bundespolizei Bremen berichtet von einem friedlichen Protest, dennoch seien Spezialkräfte für Höhenbergung vor Ort.

Castor auf dem Weg nach Niedersachsen

Ein Spezialschiff mit sechs Castoren ist am Dienstag in Großbritannien gestartet und wird in den nächsten Stunden in Nordenham erwartet. Dort steht dem Bündnis „Castor stoppen“ zufolge bereits der Transportzug für den Atommüll, der auf der Schiene bis ins Zwischenlager im südhessischen Biblis fahren soll. Ob der Castor-Transport tatsächlich durch Bremen rollt oder ab Hude über Oldenburg umgeleitet wird, ist noch unklar.