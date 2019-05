Die Umfrage der ARD ist die letzte vor der Bürgerschaftswahl in Bremen am 26. Mai. (Hauke-Christian Dittrich)

Zehn Tage vor der Bürgerschaftswahl liegt die CDU in gleich zwei Umfragen vor der SPD. Laut einer aktuellen Erhebung von Infratest Dimap im Auftrag der ARD haben die Christdemokraten ihren Vorsprung weiter ausgebaut: Sie landen mit 27 Prozent nun drei Prozentpunkte vor der SPD mit 24 Prozent.

Schon am Donnerstagmorgen hatte das ZDF seine Zahlen veröffentlicht. In der Umfrage erreichte die SPD 24,5 Prozent und damit ein Viertel weniger als die 32,8 Prozent bei der Bürgerschaftswahl 2015. Die CDU gewann in der Umfrage des ZDF mit 26 Prozent knapp mehr Stimmen. Dieser Abstand liegt in der statistischen Fehlerquote. Geht es um die Frage, wer Bremens Bürgermeister sein soll, wünschen sie den ZDF-Umfragewerten zufolge allerdings 42 Prozent der Befragten den amtierenden Bürgermeister Carsten Sieling (SPD). 28 Prozent bevorzugen den Spitzenkandidaten der CDU, Carsten Meyer-Heder.

Für die FDP könnte es knapp werden: Die Liberalen kommen laut der Umfrage der ARD auf nur noch fünf Prozent und würden den Sprung in die Bürgerschaft damit gerade noch schaffen. Die Grünen wären mit 18 Prozent drittstärkste Kraft im Land. Die Partei hält nicht nur in den beiden jüngsten Umfragen dieses Ergebnis. Schon im Februar lagen die Grünen bei der Sonntagsfrage von Infratest Dimap im Auftrag des WESER-KURIER bei 18 Prozent.

Mehr zum Thema Wahlumfrage von Radio Bremen CDU knapp vor SPD im Rennen um Bremer Rathaus Laut der neuesten Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag von Radio Bremen kommt die CDU bei der ... mehr »

Die Linken kommen nach den aktuellen Angaben der ARD auf zwölf Prozent. Die AfD würde den Einzug in die Bürgerschaft gerade schaffen mit sechs Prozent. Die Forschungsgruppe Wahlen, die die Umfrage im Auftrag des ZDF durchgeführt hat, sieht die AfD allerdings bei acht Prozent. Die Bürger in Wut liegen nach den Umfragen von ARD und ZDF jeweils bei drei Prozent.

Die bisher denkbaren Koalitionsmöglichkeiten könnten sich mit Blick auf die beiden Umfragen deutlich verringern. Dass die FDP die Fünf-Prozent-Hürde am übernächsten Sonntag unterschreitet, liegt im Bereich der statistisch möglichen Abweichung. Sollte das passieren, wäre ein Jamaika-Bündnis, die Wunschkoalition von Carsten Meyer-Heder, vom Tisch. Auf Grundlage der neuen Umfragewerte hätten nur eine Große Koalition unter Führung der CDU oder Rot-Rot-Grün eine Mehrheit. Ohne die SPD könnte dann trotz ihres neuerlichen Tiefs keine Regierung gebildet werden.

Mehr zum Thema Grafiken zur Bürgerschaftswahl Interaktiv: Alle Fakten zur Wahlumfrage auf einen Blick Knapp vier Monate vor der Wahl werfen wir einen Blick auf die Stimmung in Bremen. In interaktiven ... mehr »

Bürgermeister Carsten Sieling und auch SPD-Landeschefin Sascha Aulepp hatten aber ausgeschlossen, dass die SPD als Juniorpartner in eine Große Koalition eintritt. Am Wahlabend reklamiert üblicherweise die Partei mit dem stärksten Wahlergebnis den Auftrag für eine Regierungsbildung für sich. Das wäre nach den Zahlen von ARD und ZDF zwar die CDU, aber sie müsste in diesem Fall die SPD umstimmen oder am Ende akzeptieren, dass diese mit der Mehrheit der Bürgerschaft eine Regierung ohne sie bildet.

Die FDP war vor vier Jahren auf 6,6 Prozent der Stimmen gekommen und hatte in den Umfragen seitdem zwischen sechs und zehn Prozent erzielt. Der aktuelle Wert stellt für sie das schlechteste Umfrageergebnis seit der letzten Wahl dar. Wenn der Abschwung weitergeht und die FDP die Fünf-Prozent-Hürde unterschreiten sollte, kommt auch den Grünen nicht die bisher angenommene Schlüsselrolle zu. Mit den 18 Prozent, die sie laut ZDF erreicht, könnte sie nur in ein rot-rot-grünes Bündnis eintreten. Auf diesem hohen Niveau steht sie in den Umfragen seit dem vergangenen Herbst, vor vier Jahren hatte sie noch 15,1 Prozent erzielt.

Die Linke als kleinster Partner einer möglichen rot-rot-grünen Koalition steht im Gegensatz zu SPD und Grünen nun besser als bei der vergangenen Wahl da. Damals kam sie auf 9,5 Prozent und damit 2,5 Prozentpunkte weniger. Die AfD hatte in 2016 und 2017 in Umfragen elf Prozent erreicht, diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Allerdings hätte die AFD in der neuen Bürgerschaft anders als bisher den Status einer Fraktion.

Mehr zum Thema ZDF-Umfrage zur Bürgerschaftswahl Bremer FDP nur knapp über fünf Prozent Laut einer aktuellen ZDF-Umfrage zur Bürgerschaftswahl führt die Bremer CDU weiterhin vor der SPD. ... mehr »

Obwohl dieses Stimmungsbild in den Umfragen schon seit einigen Monaten ziemlich unverändert ist, kann der Wahlabend Überraschungen bieten, da viele Wahlberechtigte ihre Entscheidung erst kurzfristig treffen. Entscheidend wird auch die Wahlbeteiligung sein, die vor vier Jahren mit 51 Prozent einen Tiefpunkt erreichte.