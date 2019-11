CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp und Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). (Frank Thomas Koch/PAR)

In der Bürgerschaftsdebatte über die Lage des Bremer Klinikverbundes Gesundheit Nord (Geno) hat die CDU der rot-grün-roten Koalition ihre Mitarbeit an einem Sanierungskonzept angeboten. Dies dürfe allerdings nicht auf die lange Bank geschoben werden. In den Wochen bis Weihnachten müsse eine gemeinsame Strategie entworfen und dann rasch umgesetzt werden, mahnte CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp an. Er hatte die Koalition und Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) zuvor hart attackiert und insbesondere der rot-grünen Vorgängerregierung die Verantwortung für die wirtschaftliche Misere der Geno zugewiesen. In den vergangenen Jahren habe Bremen der Gesundheit Nord immer wieder Finanzspritzen verabreicht, ohne dass mehr erreicht worden wäre als die Vermeidung einer Insolvenz. Was beim städtischen Klinikverbund in den vergangenen Jahren passiert ist, sei in finanzieller Hinsicht ein noch größeres Desaster für die öffentliche Hand als die Pleiten der Vulkan-Werft und des Space Park.

SPD-Haushaltspolitiker Arno Gottschalk räumte ein: „Wir sind in einer Situation, die ein Weiter so nicht zulässt.“ Als Bremen der Geno im Sommer 2018 Hilfen von insgesamt 205 Millionen Euro bewilligte, sei er nicht davon ausgegangen, dass sich der Verbund der vier Krankenhäuser im Herbst 2019 schon wieder in einer akuten Krise befinden könnte. Gottschalk verwies auf problematische Strukturen in der gesamten deutschen Krankenhauswirtschaft, denen auch die Geno unterliege. Das aktuell größte Problem der Gesundheit Nord, nämlich die Bettensperrungen wegen Mangels an Pflegepersonal, werde sich nicht über Nacht bewegen lassen, müsse aber vorrangig angegangen werden.

Mehr zum Thema Bremer Klinikverbund Geno-Chefin verliert ihren Posten Die Vorsitzende der Geschäftsführung des Bremer Klinikverbundes Gesundheit Nord, Jutta Dernedde, ... mehr »

Senatorin Bernhard sah das ähnlich und stellte der bisherigen Geno-Geschäftsführung an diesem Punkt ein schlechtes Zeugnis aus. Die Auswirkungen des vor zwei Jahren auf Bundesebene beschlossenen Pflegepersonal-Untergrenzengesetzes, das feste Betreuungsschlüssel in bestimmten klinischen Bereichen vorsieht, seien in ihren Auswirkungen auf die Geno-Häuser nicht ausreichend erkannt worden. Bernhard verteidigte vor diesem Hintergrund die Entlassung von Geno-Chefin Jutta Dernedde. Dies sei richtig gewesen, „weil dringend neue Impulse gesetzt werden müssen“.