Könnte bald in Helmut-Kohl-Platz umbenannt werden: der Bahnhofsvorplatz in Bremen. (Christian Walter)

Der Landesvorstand der Bremer CDU hat vorgeschlagen, den Bahnhofsplatz in "Helmut-Kohl-Platz" umzubenennen. Ein entsprechender Vorschlag dazu wurde am Montag in der Sitzung des Landesvorstands beschlossen. Es sei ein idealer Ort, um in angemessener und würdevoller Weise dem Kanzler der Einheit zu gedenken, so der CDU-Landeschef Jörg Kastendiek. Der Platz würde zusammen mit dem Platz der Deutschen Einheit und dem Willy-Brandt-Platz ein wichtiges symbolisches Dreieck deutsch-europäischer Geschichte bilden, begründet der Bremer CDU-Landesvorsitzende Jörg Kastendiek den Vorschlag weiter. Zudem sei Kohl entschiedener Anhänger des Föderalismus gewesen und habe immer an der Seite der kleinen Bundesländer gestanden, so Kastendiek.

Mit ihrer Initiative will die CDU Bremen den Anstoß für den parlamentarischen Beratungsprozess im Beirat Mitte/Östliche Vorstadt und in der Bremischen Bürgerschaft geben.

Altkanzler Kohl war im Juni 2017 gestorben. Im April wurde im rheinland-pfälzischen Mainz ein Helmut-Kohl-Platz eingeweiht. (haf)