Könnte bald in Helmut-Kohl-Platz umbenannt werden: der Bahnhofsvorplatz in Bremen. (Christian Walter)

Der Landesvorstand der Bremer CDU hat vorgeschlagen, den Bahnhofsvorplatz in "Helmut-Kohl-Platz" umzubennen, das berichtet butenunbinnen.de. Es sei ein idealer Ort, um in angemessener und würdevoller Weise dem Kanzler der Einheit zu gedenken, so der CDU-Landeschef Jörg Kastendiek gegenüber butenunbinnen. Der Vorschlag soll Beirat Mitte/ Östliche Vorstadt sowie in der Bremischen Bürgerschaft diskutiert werden.

Altkanzler Kohl war im Juni vergangenen Jahres gestorben. Im April wurde im rheinland-pfälzischen Mainz ein Helmut-Kohl-Platz eingeweiht. (haf)