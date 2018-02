Der Internet-Unternehmer Carsten Meyer-Heder will Spitzenkandidat der Bremer CDU für die Bürgerschaftswahl 2019 werden. (Christina Kuhaupt)

Die Bremer Christdemokraten fordern für das Land Bremen eine Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten. Initiiert wird dieser Vorstoß von dem designierten Spitzenkandidaten der CDU, Carsten Meyer-Heder, der am Montagabend dem Landesvorstand der Partei ein entsprechendes Papier vorstellen will. Für den IT-Unternehmer ist es der erste politische Antrag, seit bekannt wurde, dass er bei der Bürgerschaftswahl 2019 kandidieren will.

Durch die Beitragsfreiheit will die CDU verhindern, dass Bremen den Anschluss an Niedersachsen verliert. Dort gilt die Beitragsfreiheit im ersten und zweiten Kindergartenjahr ab dem 1. August 2018 (wir berichteten). In Bremen zahlen einige Eltern für die Betreuung ihrer Kinder indes mehrere hundert Euro im Monat. „Wenn wir nicht handeln, werden noch mehr Eltern in das niedersächsische Umland abwandern“, sagte Meyer-Heder dem WESER-KURIER.

Wenn es nach der CDU geht, soll die Beitragsfreiheit bereits zu August 2018 umgesetzt werden. Finanzieren wollen die Christdemokraten die dadurch anfallenden Kosten mit Einnahmen aus Zinsersparnissen und Steuereinnnahmen, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Röwekamp.

