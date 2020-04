Das Windjammerfestival Sail ist ein touristisches Highlight in Bremerhaven und findet nur alle fünf Jahre statt, zuletzt 2015 (Bild). (Ingo Wagner/dpa)

Die Bremerhavener CDU fordert aufgrund der Corona-Pandemie die Absage der Sail 2020, die vom 19. bis 23. August stattfinden soll. Zu der Großveranstaltung werden mehr als eine Million Besucher erwartet. Das internationale Festival der Windjammer ist eine der wichtigsten Veranstaltungen der Seestadt und findet in der Regel alle fünf Jahre statt.

Die Absage sei unausweichlich, schreibt die Partei am Mittwoch in einer Mitteilung, insbesondere, nachdem am Dienstag die Hanse-Sail in Rostock abgesagt worden ist. CDU-Stadtverordnetenfraktion, der Kreisvorsitzende und Bürgermeister Torsten Neuhoff empfehlen den Organisatoren des Festivals eine Absage und Verschiebung ins kommende Jahr. Die Entscheidung müsse jetzt getroffen werden, um mit Vertragspartnern, Schiffen und Künstlern über Alternativen sprechen zu können.

Die Koalitionspartner der Bremerhavener Christdemokraten, SPD und FDP, äußerten sich am Mittwoch anders. Bremerhavens SPD-Vorsitzender Martin Günthner hält den Vorstoß für verfrüht. Er komme zur „Unzeit“, es gebe jetzt andere Themen, die entschieden werden müssten, etwa Schul- und Kitaöffnungen oder wie es im Einzelhandel weitergeht, schrieb Günthner auf Twitter.

Hauke Hilz, FPD-Fraktionschef in Bremerhaven, sagte: „Das muss man ganz in Ruhe abwägen.“ Schnellschüsse seien nicht hilfreich. Klar sei aber auch, dass die Sail einen langen Planungsvorlauf habe und eine Entscheidung deshalb „in den nächsten Wochen“ getroffen werden müsste, allerdings nicht jetzt, da noch Entscheidungen der Länderchefs und der Kanzlerin ausstehen.