Oguzhan Yazici (CDU) (Alexander Fanslau)

Bremen. Gegen die Stimmen der Opposition von CDU und FDP hat der Rechtsausschuss der Bürgerschaft am Dienstag den ergänzten Sanierungsplan des Justizressorts zur Sanierung der Justizvollzugsanstalt Oslebshausen durchgewunken. Danach müssen knapp zwölf Millionen Euro zusätzlich in die Hand genommen werden, um 60 Plätze für Untersuchungshäftlinge in Containern bereitzustellen. Die Gesamtkosten erhöhen sich damit von 47 auf knapp 59 Millionen Euro (wir berichteten).

Dass es dabei bleiben wird, bezweifelt die CDU. Die Kostensteigerung bezeichnete ihr Abgeordneter Oguzhan Yazici als „leidiges Dauerthema“. Bis zum Ende der Sanierung des denkmalgeschützten Gefängnisbaus im Jahr 2028 rechnet er mit weiteren Finanzlöchern. „Wir gehen davon aus, dass wir deutlich mehr Geld zuschießen müssen in den nächsten neun Jahren.“ Aus diesem Grund passt ihm auch die Entnahme von drei Millionen Euro aus dem Risikobudget nicht. Laut Vorlage bleiben jetzt nur noch 450 000 Euro „für weitere Risiken im Projekt“.

Aus Yazicis Sicht handelt es sich nur um einen weiteren Fall in der Reihe der Millionendefizite, die seit der Bürgerschaftswahl im Mai ans Tageslicht gekommen sind. „Wieso wurde das nicht bei den Koalitionsverhandlungen diskutiert?“, fragte er.

Seinem Vorwurf, es handele sich um einen Planungsfehler, weil die steigende Zahl der Untersuchungshäftlinge schon länger absehbar gewesen sei, widersprach die Justizbehörde. Das Ressort habe auf einen Rückgang der U-Häftlingszahlen gehofft, sagte ein Behördenvertreter. „Solche Zahlen kann man nicht prognostizieren.“

Scharfe Kritik übte Yazici auch daran, dass ein externer Sicherheitsdienst engagiert werden soll. „Ist das nicht eigentlich eine genuin hoheitliche Aufgabe?“ Unter Anspielung auf angebliche Übergriffe eines Sicherheitsdienstes in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge und Asylbewerber in Bremen-Nord im Frühjahr sagte Yazici: „Und jetzt sollen solche Typen im Knast ihre Brüder bewachen.“

Genau das wird nach Darstellung des Justizressorts aber nicht passieren. Der Sicherheitsdienst sei nur für die Bewachung des Bauzauns und der Außenmauern engagiert worden. Damit soll laut Verwaltung verhindert werden, dass „unerlaubte Gegenstände“ in die JVA gelangen. „Die externen Sicherheitskräfte wurden nicht für den Vollzug eingestellt, sie haben keine Funktion in der Gefangenenüberwachung.“