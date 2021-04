Unterricht nach Ostern

CDU fordert Testpflicht an Schulen

Maurice Arndt

Senat berät in der kommenden Woche. Die CDU-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft will eine Testpflicht für Schulkinder. Vorbild seien Sachsen und Sachsen-Anhalt.