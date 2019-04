Die Bremer CDU hält den Beschluss des Senats, Erzieher in sogenannten Index-Kitas künftig besser zu bezahlen, für schlecht durchdacht. (Monika Skolimowska/dpa)

Die Bremer CDU hält den Beschluss des Senats, Erzieher in sogenannten Index-Kitas künftig besser zu bezahlen, für schlecht durchdacht. Die Entscheidung führe nicht zu mehr Betreuungsqualität, sondern zu einer Spaltung der Belegschaft, erklärte die familienpolitische Sprecherin der Christdemokraten, Sandra Ahrens. Die Arbeit in den Regel-Kitas sei nicht weniger herausfordernd als in den Index-Kitas, in denen Erzieher nun mehr Gehalt für ihre Arbeit bekommen. „Diese nicht durchdachte Aufwertung bringt das Gesamtgefüge in Schieflage, sowohl innerhalb der Index-Einrichtungen als auch in der gesamten Stadt“, sagte Ahrens. Der Senatsbeschluss müsse deshalb überarbeitet werden: Es brauche andere Kriterien für eine Höhergruppierung, beispielsweise anhand der Qualifikation oder der beruflichen Erfahrung, um so den Erzieherberuf insgesamt aufzuwerten. Ähnlich hatten auch die freien Kita-Träger argumentiert. Aktuell gilt die Höhergruppierung von Erziehern in bestimmten Quartieren mit einem hohen Sozialindex lediglich für Erzieher der städtischen Trägers Kita Bremen. Sowohl Mitarbeiter von Kita Bremen als auch der freien Kita-Träger hatten den Senatsbeschluss zur neuen Gehaltsregelung kritisiert.