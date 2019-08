In der Bremischen Bürgerschaft hat die Debatte um den Autobahnringschluss begonnen. (Frank Thomas Koch)

In der Bremischen Bürgerschaft hat die Debatte um den Autobahnringschluss begonnen. Bausenator Joachim Lohse (Lohse) war gut beraten, die sofortige Umsetzung des Planfeststellungsbeschlusses zum Bau des A-281-Ringschlusses auf bauvorbereitende Maßnahmen wie die Suche nach Altlasten zu beschränken. Das ist das Ergebnis der Aktuelle Stunde in der Bürgerschaft. Carsten Meyer-Heder (CDU) hatte für seine Fraktion gefordert, der sogenannte Ringschluss müsse sofort umgesetzt werden.

Beiträge von SPD-, Linken- und Grünen-Abgeordneten ordneten den, wohl bemerkt vorbehaltlichen, Teilrückzug des Senats als erfolgversprechender ein, „als mit dem Kopf durch die Wand zu wollen und verbrannte Erde zu hinterlassen“, wie es Ralph Saxe (Grüne) ausdrückte. Betroffene Anwohner und die Bürgerinitiative der Autobahnbaugegner hatten in einem Eilantrag das Bundesverwaltungsgericht eingeschaltet. Das hätte einen kompletten Baustopp zur Folge haben können, sagte Saxe.

„Politisch ist das klar, aber rechtlich ist der Weg noch nicht ausgeschöpft“, sagte Nelson Janßen (Linke). Die Entscheidung des obersten Verwaltungsgerichts in der Hauptsache steht noch aus und wird in zwölf bis 15 Monaten erwartet. „Es ist wichtig, nicht vorher vollendete Tatsachen zu schaffen.“ Das sieht auch Maike Schaefer (Grüne), Bürgermeisterin und Lohses Amtsnachfolgerin so: „Das gebietet der Respekt gegenüber den klageberechtigten Bürgern und den Gerichten“, sagte sie. Die Fraktion der AfD, namentlich Frank Magnitz, der als verkehrspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion seiner Partei mit der Materie vertraut sein dürfte, äußerte sich gar nicht zur Autobahn 281.