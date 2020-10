Auch in der kalten Jahreszeit sollen draußen Tische und Stühle für Gäste von Bremer Lokalen bereitstehen. (Henning Kaiser/dpa)

Die Gastronomen bereiten sich auf eine Open-Air-Saison im Winter vor. Denn ganz gleich, wie kalt es in den kommenden Wochen und Monaten wird, die Tische und Stühle sollen vor den Lokalen und Kneipen draußen bleiben. Die CDU Mitte/Östliche Vorstadt fordert deshalb schnelle und einfache Lösungen für eine winterfeste Außengastronomie vor und schlägt eine Vor-Ort-Begehung der Beteiligten vor. „Corona stellt die Wirte schon das ganze Jahr vor Herausforderungen und jetzt werden ihnen wieder Steine in den Weg gelegt,“ so Michael Jonitz, Vorsitzender der CDU Mitte/Östliche Vorstadt.

Beim Erlass der Nutzungsgebühren für 2020 sowie 2021 und der Ausweitung der Außenflächen hätten Politik und Behörde gezeigt, dass sie den Gastronomen in dieser schwierigen Zeit unter die Arme greifen können und wollen. "Dass jetzt von Bauanträgen und langwierigen Genehmigungsverfahren die Rede ist, führt den politischen Willen ad absurdum,“ so Jonitz weiter in einer Erklärung.

Dass ein Zelt aufgebaut, aber jeden Tag wieder abgebaut werden müsse, setze dem Irrsinn die Krone auf. Jonitz weiter: "Bei den Erweiterungen der Nutzungsflächen haben wir schnelle und unbürokratische Lösungen hinbekommen. Dieses wollen wir auch für den Winter schaffen, und zwar jetzt und nicht erst im Frühling." Er schlage deshalb eine gemeinsame Begehung des Viertels vor, bei der die Gastronomen vor Ort ihr Pläne vorstellen könnten. „Am Ende reden wir hier über Wind- und Regenschutz, aber keine festen Winterhütten. Dies muss und kann einfach sowie unkompliziert geregelt werden. Dies ist auch im Interesse der beteiligten Behörden, die gerade an vielen Stellen gefordert sind."