Am 26. Mai wurden auch die Beiräte neu gewählt. (Petra Scheller)

Die CDU ist auch auf Ebene der Beiratswahlen stärkste politische Kraft. In ganz Bremen konnte sie bei dieser einer Kommunalwahl entsprechenden Abstimmung 26,5 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Das ergab am späten Sonnabendabend das vorläufige Endergebnis. Vor vier Jahren lag die CDU bei 24,3 Prozent. Die SPD verlor fast sieben Prozentpunkte und fiel von 31,6 auf jetzt 24,8 Prozent. Die Grünen gewannen 21,8 Prozent und legten damit knapp drei Prozentpunkte gegenüber 2015 zu. Anders als bei der Bürgerschaftswahl konnte in den Beiräten die FDP leicht zulegen. Sie landete bei 5,8 Prozent gegenüber 5,2 bei der vorigen Wahl. Die Linken verbuchten 12,4 Prozent, ebenfalls ein leichtes Plus gegenüber 10,9 Prozent vor vier Jahren. Gefallen ist in den Beiräten dagegen der Anteil der Bürger in Wut (BiW). Bei den vorigen Wahlen hatten sie in den Beiratswahlen über ganz Bremen betrachtet noch 3,6 Prozent gewonnen, jetzt landeten sie bei 2,3 Prozent. Die AfD gewann gegenüber 2015 leicht und stieg von 3,1 auf 3,5 Prozent.

Bei dem Blick auf die daraus resultierenden Mandate spielt die Unterteilung auf 22 jeweils für sich zu wertende Beiräte, die zwischen sieben und 20 Mitglieder haben, eine große Rolle, sodass die Gesamtzahl der Stimmen nicht direkt der Zahl der gewonnenen Mandate entspricht. Insgesamt gibt es jetzt 338 Sitze in den 22 Beiräten. Davon entfallen nun 97 auf die CDU (2015: 89), 87 auf die SPD (2015: 105) und 69 auf die Grünen (2015: 55). Die FDP konnte um zwei Mandate auf jetzt 22 zulegen, die Linken erhalten 36 Beiratssitze (2015: 31). Die AfD gewann wie 2015 elf Beiratsmandate, die Bürger in Wut fielen von 15 auf jetzt acht Mandate. Neu in den Beiräten sind sieben Vertreter der Satirepartei „Die Partei“ sowie zwei Vertreter von Gruppierungen, die jeweils nur in einem einzigen Beiratsgebiet kandidiert haben. Nur SPD und CDU sind überhaupt in allen 22 Beiräten präsent, die FDP sitzt in 20, die Grünen in 19 Ortsparlamenten. Die Linke zeigt in 17 Beiräten Flagge. Bei der AFD verteilen sich die gewonnenen Mandate auf sieben, bei den Bürgern in Wut auf acht Beiräte.

Die Wahlbeteiligung lag bremenweit bei 62,7 Prozent und damit deutlich höher als die 50,2 Prozent der vorigen Beiratswahl. Bei den zeitgleich laufenden Bürgerschaftswahlen lag die Beteiligung mit 66,4 Prozent allerdings noch höher. Die meisten Wähler gingen relativ gesehen im Blockland an die Urne (87,3 Prozent). Schlusslicht bei der Wahlbeteiligung ist Gröpelingen mit 42,6 Prozent.