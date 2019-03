Anja Stahmann, Senatorin für Soziales, hatte 70 neue Stellen für das Ressort beantragt. (Karsten Klama)

Die CDU-Bürgerschaftsfraktion will die angekündigte Aufstockung der Sozialbehörde um 70 Stellen zum Thema der nächsten Fragestunde des Parlaments machen. Wie berichtet, hatte der Senat am Dienstag die massive Stellenvermehrung bewilligt, um für einen Systemwechsel bei den Leistungen für Behinderte nach dem Bundesteilhabegesetz gerüstet zu sein.

Die CDU will nun wissen, wie die zusätzlichen Vollzeitstellen finanziert werden sollen und wie der Senat sicherstellen will, dass die Stellen auch tatsächlich Anfang nächsten Jahres besetzt sind, wenn die sogenannte dritte Stufe des Gesetzes in Kraft tritt. Derzeit gibt es in der Sozialbehörde des Senats und dem nachgeordneten Amt für soziale Dienste 1052 Vollzeitstellen.