CDU-Haushaltspolitiker Jens Eckhoff (Foto) stellte das Alternativ-Programm zum Bremen-Fonds zusammen mit Landeschef Carsten Meyer-Heder vor. (Frank Thomas Koch)

Investitionen in die Infrastruktur, der Aufbau einer „Klima-Universität“, Stärkung der Bremer Kliniken: Das sind tragende Säulen eines Konzepts, mit dem die Bremer CDU-Bürgerschaftsfraktion die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie bewältigen will. Das gut 650 Millionen Euro schwere Ausgabenprogramm soll eine inhaltliche Alternative zum Bremen-Fonds darstellen, den die Bürgerschaft im Sommer beschlossen hatte. Auch dieser kreditfinanzierte, mit 1,2 Milliarden Euro gefüllte Topf soll die Corona-Folgen mildern.

Zwischen den beiden Konzepten gibt es eine Reihe von Überschneidungen, das sehen auch die Christdemokraten so, die ihr Programm am Mittwoch vorstellten. Konsens besteht etwa bei der beschleunigten Digitalisierung der Schulen, einer höheren Attraktivität der Innenstadt und der Verbesserung der Infrastruktur. Was den letzteren Punkt angeht, schwebt der CDU ein ganzer Katalog von Maßnahmen vor. Stichworte sind klimafreundliche Fahrzeuge für den öffentlichen Nahverkehr, Kajensanierung sowie der Bau der Kreuzfahrtterminals in Bremerhaven und der Bau der schon länger geplanten Fahrrad-Premiumrouten.

Mit dem Aufbau einer „Klima-Universität“ greifen CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder und der Finanzpolitiker Jens Eckhoff eine Idee von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf. Nach Ansicht der Bremer Christdemokraten sollte das kleinste Bundesland alles daran setzen, Standort einer solchen Einrichtung zu werden.