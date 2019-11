Der Umzug des Klinikums Mitte läuft auf vollen Touren, doch wirtschaftlich ist die Eigentümerin Gesundheit Nord schwer angeschlagen. (Christina Kuhaupt)

Vor dem Allparteiengespräch zur Zukunft des städtischen Klinikverbundes Gesundheit Nord (Geno) konkretisiert die CDU ihre Vorstellungen. Die Christdemokraten erneuern nicht nur ihre Forderung nach einem personellen Neuanfang an der Spitze des Konzerns, sondern schlagen außerdem die zeitlich befristete Einsetzung einer Sanierungsgeschäftsführung vor, die sich mit den größten strukturellen Problemen der Geno erfolgreich auseinandersetzt.

In den Aufsichtsrat, aus dem sich die Politik erst vor wenigen Jahren komplett zurückgezogen hatte, sollten nach Ansicht von CDU-Bürgerschaftsfraktionschef Thomas Röwekamp gesundheitspolitisch beschlagene Akteure aus den Parteien zurückkehren. Ziel müsse es sein, dass ein „sanierungswilliger Aufsichtsrat“ entsteht, der dabei hilft, den Verbund der vier kommunalen Krankenhäuser in Mitte, Nord, Ost und Links der Weser wieder auf eine solide wirtschaftliche Grundlage zu stellen.

Für Dienstag dieser Woche hat Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) Vertreter aller in der Bürgerschaft vertretenen Gruppierungen zu einem „Gespräch über die Situation der Gesundheit Nord“ in ihre Behörde gebeten. Ein sehr ungewöhnlicher Schritt, der zumindest Willen zur Transparenz erkennen lässt, nachdem in den vergangenen Monaten Informationen über die wahre Lage der Geno immer nur häppchenweise verabreicht wurden.

Mehr zum Thema Defizit des Klinikverbundes explodiert CDU für Rauswurf der Geno-Spitze Nach dem neuerlichen drastischen Anstieg des Defizits beim Bremer Klinikverbund fordert die CDU die ... mehr »

Die finanzielle Talfahrt der Geno hatte sich zuletzt dramatisch beschleunigt. Aktuell rechnen Geschäftsführung und Gesundheitsbehörde mit einem operativen Defizit für 2019 in Höhe von mindestens 27 Millionen Euro, im schlimmsten Fall mit bis zu 32 Millionen Euro. Addiert man die negativen Jahresergebnisse der vergangenen sieben Jahre, so ergibt sich ein Minus von 168 Millionen Euro. Für Eigenkapitalerhöhungen und Kreditübernahmen zugunsten der Gesundheit Nord hat die Stadtgemeinde Bremen seit 2013 bereits rund 400 Millionen ausgegeben. Die CDU hat nach eigenen Angaben auch die Finanzierungslücken für den Investitionsbedarf des Klinikverbundes bis ins Jahr 2025 berechnet. Dieser Betrag beläuft sich demnach auf etwa 108 Millionen Euro.

Mehr zum Thema Bis zu 32 Millionen Euro Defizit Bremer Klinikverbund drohen weitere Verluste Die vier städtischen Krankenhäuser der Hansestadt könnten bis Jahresende finanziell noch weiter ... mehr »

Für Thomas Röwekamp belegen all diese Zahlen den dringenden Handlungsbedarf bei der Gesundheit Nord. Mit seiner Forderung nach einem klaren Schnitt auf der Chefebene geht es Röwekamp nach eigenen Worten nicht darum, die persönliche Reputation der vier aktuellen Geschäftsführer in Zweifel zu ziehen. „Die Situation hat sich aber derartig zugespitzt, dass einfach eine Zäsur erfolgen muss.“ Sollte sich der Senat für einen Wechsel in der Geschäftsführung entscheiden und einen grundlegenden Sanierungsprozess einleiten, hieße das aus Röwekamps Sicht auch, dass die aktuellen Planungen für eine Neuausrichtung der vier Standorte vorläufig angehalten werden. Wie berichtet, arbeitet die Geno-Geschäftsführung derzeit an einem solchen Restrukturierungsplan. Er soll eigentlich im Dezember dem Aufsichtsrat vorgelegt werden.