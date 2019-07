Carsten Meyer Heder (l), Mitglied der CDU Bremen, und Thomas Röwekamp, Vorsitzender der CDU Bremen, sitzen bei der Pressekonferenz in einem Saal. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Die Bremer CDU sieht im rot-grün-roten Koalitionsvertrag viel Ideologie und wenig konkrete Handlungsansätze für die Bewältigung der wichtigsten politischen Herausforderungen, vor denen das kleinste Bundesland steht. „Noch wie war ein Koalitionsvertrag so unkonkret wie dieser“, sagte Thomas Röwekamp, der Vorsitzende der CDU-Bürgerschaftsfraktion, am Dienstag vor der Presse. Gemeinsam mit dem neuen Landesvorsitzenden Carsten Meyer-Heder sezierte er das 140-Seiten-Dokument und fand - was kaum überraschend war - wenig Gutes.

Dem Vertragswerk mangelt es nach Ansicht der CDU-Spitze vor allem bei Bildung und Finanzen an greifbaren Aussagen. Beispiel Schulbau und -sanierung: Wann und wo wird konkret mit der Instandsetzung gestartet? Wie soll die Zusammenarbeit der Bildungsbehörde mit dem städtischen Liegenschaftsmanagement verbessert werden? In welchem Umfang soll das Ganztagsangebot ausgeweitet werden? Auf all diese Fragen liefere der Koalitionsvertrag keine Antwort. Nicht ersichtlich sei auch, welche Mittel für welche Zwecke aufgewendet werden sollen und was dann - angesichts beschränkter Spielräume im Haushalt - vorerst unerledigt bleiben muss.

Besonders hart ging Röwekamp mit dem innenpolitischen Kapitel ins Gericht. Die Weigerung von Rot-Grün-Rot, die Telekommunikationsüberwachung bei mutmaßlichen Straftätern auf die Höhe der Zeit zu bringen, komme einer „Einladung an kriminelle Clans gleich, sich in Bremen niederzulassen“, sagte der CDU-Fraktionschef. Sogar Thüringen mit seinem linken Ministerpräsidenten habe ein effektiveres Polizeigesetz als Bremen.

Die Punkte, die aus Sicht der CDU zustimmungsfähig wären, lassen sich aus Sicht von Meyer-Heder und Röwekamp an einer Hand abzählen. Genannt wurden die Bereitschaft, ein „Haus des Jugendrechts“ zu prüfen, und die Perspektive einer autofreien Zone im Kern der Innenstadt.