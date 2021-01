Im Grundschulunterricht sollen Wissensgrundlagen für die weitere Schullaufbahn vermittelt werden. (Arne Dedert / dpa)

Die gravierenden Wissensdefizite von Mittelstufenschülern, die durch die Lernausgangslagenerhebung (Lale) erneut deutlich geworden sind, haben die Opposition in der Bürgerschaft auf den Plan gerufen. CDU-Bildungspolitikerin Yvonne Averwerser sieht die Bildungsbehörde am Zug. Gemeinsam mit den beteiligten Schulen müssten „die richtigen Schlüsse aus den Ergebnissen abgeleitet werden“. Nur so ließen sich Unterrichtskonzepte „passgenau für jede Schule nachjustieren“. Für die Freien Demokraten kritisiert Hauke Hilz, dass die Lale-Ergebnisse bisher nicht mit den Grundschulen rückgekoppelt werden. Die Bildungssenatorin müsse „schleunigst beantworten“, welcher Veränderungen es in der Primarstufe bedarf.