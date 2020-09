Im Juni 2019 wurde Carsten Meyer-Heder erstmals zum Landesvorsitzenden der Bremer CDU gewählt. (Christian Kosak)

Das bevorstehende Wochenende steht politisch im Zeichen zweier Parteitage. Die Delegierten der Landesverbände von CDU und Linken kommen zur Kursbestimmung zusammen, bei den Christdemokraten wird außerdem die Parteispitze neu gewählt. Für den Landesvorsitzenden Carsten Meyer-Heder ist das bevorstehende Votum ein erster Stimmungstest. Er hatte nach der Bürgerschaftswahl 2019, bei der die CDU zur stärksten Fraktion aufstieg, als Nachfolger des verstorbenen Vorsitzenden Jörg Kastendiek die Führung der Bremer Christdemokraten übernommen. Die Zustimmung lag seinerzeit bei 98 Prozent. Meyer-Heders zweijährige Amtszeit würde eigentlich erst im Frühsommer 2021 enden, der 59-Jährige strebt aber eine vorzeitige Bestätigung an.

Inhaltlich dürfte bei der Veranstaltung, die am Samstag um 10 Uhr in den Messehallen an der Bürgerweide beginnt, ein Antrag der Frauen-Union (FU) für einigen Diskussionsstoff sorgen. Wie berichtet, fordert die FU, dass die Spitzenkandidatur der Bremer CDU für die Bundestagswahl 2021 nicht durch eine Delegiertenkonferenz, sondern durch ein Mitgliedervotum geklärt wird.

Hiervon erhofft sich die amtierende Bundestagsabgeordnete und FU-Vorsitzende Elisabeth Motschmann einen gewissen Vorteil gegenüber ihrem mutmaßlichen Mitbewerber Thomas Röwekamp. Parteijuristen der Bundes-CDU haben allerdings bereits deutlich gemacht, dass der FU-Antrag nicht satzungskonform sei. Die Frauen-Union hat ihn aber bisher nicht zurückgezogen.

Bei den Linken, die am Sonntag am 14 Uhr im Bürgerzentrum Neue Vahr tagen, hat sich Bundesprominenz angesagt. Die Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Amira Mohamed Ali, wird ein Grußwort an die Bremer Basis richten. Im Leitantrag des Parteivorstandes werden erste Erfolge linker Beteiligung im Senat reklamiert, unter anderem die Vergünstigungen bei Nahverkehrstickets für Familien im Sozialleistungsbezug, die Abschaffung der Studiengebühren für Langzeitstudenten und die Abkehr von den Personaleinsparungen im öffentlichen Dienst.

Linke will auf ein höheres Tempo drängen

„Die Mühen der Ebene sind allerdings längst da“, heißt es einschränkend. „In vielen Fällen sind dritte, vierte, fünfte Koalitionsverhandlungen nötig, bis es für eigentlich vereinbarte Projekte endlich einen Senatsbeschluss, eine Finanzierungszusage, ein ausführbares Konzept, einen Umsetzungsprozess und schließlich eine Realisierung gibt.“ An diesen Stellen will die Linke auf ein höheres Tempo drängen.

Politisch Interessierte können die Parteitage von Christdemokraten und Linken im Internet verfolgen. Die CDU streamt die Veranstaltung auf ihrer Facebook-Seite. Auch den Linken-Parteitag kann man bei Facebook verfolgen, außerdem auf dem Youtube-Kanal des Landesverbandes.