Die Parteien begrüßen die Entscheidung des Senats, Grundschullehrer und Erzieher besser zu bezahlen. Kritik gibt es an der Umsetzung und Finanzierung. (Mohssen Assanimoghaddam /dpa)

Die Ankündigung des Senats, die Besoldungsklasse für Grundschullehrer zu ändern und zudem Erzieher in sozial schwächeren Stadtteilen besser zu entlohnen, wird von den Parteien positiv aufgenommen. Allerdings kritisieren Vertreter von CDU und den Linken, dass die Umsetzung der Erhöhungen zu lange gedauert habe und die Finanzierung problematisch sei.

Dass die Anforderungen in Kitas und Grundschulen in den vergangenen Jahren zugenommen haben, müsse sich auch in der Bezahlung widerspiegeln, sagt der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Mustafa Güngör. „Wir wollen gute Bildung für alle Kinder von Anfang an.“ Deswegen bleibe Bildung auch finanziell ein Schwerpunkt der Landesregierung.

Matthias Güldner, kinder- und bildungspolitischer Sprecher der Grünen, sieht in der Anhebung der Gehälter eine Anerkennung für Grundschullehrer und Erzieher: In beiden Bereichen seien die Anforderungen erheblich gestiegen, zumal die Arbeit in Grundschulen und in Kitas die Grundlage für spätere Lernerfolge schaffe. „Die höhere Bezahlung ist ein Zeichen der Wertschätzung“, so Güldner.

Senatsbeschluss ist das Fundament für eine erfolgreiche Bildungskarriere

Auch die Mitglieder der Oppositionsparteien begrüßen die Würdigung von Lehrkräften und Erziehern. Für Lencke Steiner, Fraktionschefin der FDP, ist der Senatsbeschluss das Fundament für eine erfolgreiche Bildungskarriere von Kindern. Die vorherige Ungleichbehandlung von Grundschul- und Gymnasiallehrern sei schlichtweg nicht mehr zu rechtfertigen, da die Ausbildungsdauer und -struktur für alle Lehrkräfte gleich sei.

CDU und Linke hingegen sehen Probleme in der Umsetzung: Thomas vom Bruch, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, hält beispielsweise die Finanzierung des Vorhabens für fragwürdig. „Sollte dies zu Lasten des Personalbudgets und damit der quantitativen, zusätzlichen Personalausstattung gehen, halten wir das für ein falsches Signal.“ Es müsse zusätzliche Mittel geben. Auch werde die bessere Bezahlung den Fachkräftemangel in Bremen nicht lösen, auch wenn sie die Wettbewerbsfähigkeit Bremens steigere. Nach Angaben der Bildungsbehörde sind momentan 34 Lehrstellen an Schulen in Bremen und Bremerhaven nicht besetzt, in den Kitas der Stadt Bremen fehlen 90 Erzieher.

Zuletzt kritisiert vom Bruch, dass die bessere Bezahlung von angestellten Lehrern bisher nicht geklärt sei. Das sei ein Zeichen, „dass das Konzept mit heißer Nadel gestrickt wurde.“

Dazu erklärte Annette Kemp, Sprecherin der Bildungsbehörde, dass es erklärter Wille sei, eine schnelle Lösung zu finden. Bis Ende April dieses Jahres sollen demnach mögliche Modelle beraten werden, die adäquat zu den beamteten Lehrkräften sind.

Sofia Leonidakis, kinderpolitische Sprecherin der Linksfraktion, kritisierte, dass die Entscheidung des Senats zu spät komme. Es sei inzwischen wertvolle Zeit verstrichen, in der der Fachkräftemangel sinnvoll hätte bekämpft werden können. Zudem könne die Höhergruppierung von besonders belasteten Erziehern noch nicht das Ende sein: "Grundsätzlich halten wir den Beruf der Erzieherinnen und Erzieher für so herausfordernd, dass wir eine generelle Höhergruppierung für alle anstreben“, so Leonidakis.