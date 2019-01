Immer mehr Arbeit-­geber unterstützen den Umstieg aufs Fahrrad durch die Entgeltumwandlung – hier ein Leihmodell der Bahn AG. Die Bremer CDU fordert das auch für Beschäftigte im ­öffentlichen Dienst. (Rumpenhorst/DPA)

Der CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder will Mitarbeitern im öffentlichen Dienst in Bremen das Leasing von Dienstfahrrädern ermöglichen. Landesbeamte sollen dabei im Rahmen der Entgeltumwandlung steuerlich entlastet werden. „Die Möglichkeit für das Radleasing müsse für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst gelten“, sagt Meyer-Heder. Der Vorschlag ist aber nicht neu: Die Grünen hatten vor ein paar Jahren fast die gleiche Idee, bekamen sie aber mit dem Koalitionspartner SPD nicht umgesetzt. Auch jetzt sorgt der Vorschlag nicht nur für Begeisterung.

Während immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern das Leasing von Dienstfahrrädern anbieten, haben Beschäftigte im öffentlichen Dienst diese Möglichkeit bislang nicht. Es scheiterte an den Tarifverträgen, die keine sogenannte Entgeltumwandlung für das Leasing erlauben. „In der Privatwirtschaft gibt es bereits solche Angebote“, sagt Meyer-Heder, der seinen entsprechenden Vorstoß ins CDU-Wahlprogramm aufnehmen will.

„Davon profitieren letztendlich alle: Fahrradfahren entlastet den fließenden und den ruhenden Verkehr und leistet einen positiven Beitrag zum Klimaschutz sowie für die Gesundheit der Beschäftigten“, betont der CDU-Mann. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel werde es zudem auch als Verwaltung immer wichtiger, als „moderner Arbeitgeber und durch attraktive Angebote wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Mehr zum Thema Frage des Tages Sollte Ihr Arbeitgeber auch Dienstfahrräder anbieten? Sie sind wieder gefragt, liebe Leser. Täglich stellen wir Ihnen unsere Frage des Tages. Das ... mehr »

Damit die Landesbeamten mit einer staatlichen Unterstützung rechnen können, müssen sie die Leasingraten für ein Fahrrad oder E-Bike als Dienstfahrrad über die Entgeltumwandlung bezahlen. Die Leasingrate wird dann direkt vom Bruttogehalt abgezogen. Das mindere die Steuerschuld der Beschäftigten, und sie könnten das Fahrrad am Ende der Laufzeit günstig kaufen, sagt Meyer-Heder. Der Aufwand für den Arbeitgeber sei dabei gering: Wie beim Dienstwagen könne er Leasingfirmen beauftragen, um sich nicht selbst um die Abwicklung und den Umgang mit den Mitarbeiterfahrzeugen kümmern zu müssen. Wie beim privat genutzten Dienstauto muss auch beim Fahrrad ein Prozent des geldwerten Vorteils versteuert werden.

Gewerkschaften bisher gegen Vereinbarung

Damit das für Beamte funktioniert, müsste das Landesbesoldungsgesetz geändert werden. Für Angestellte im öffentlichen Dienst wird eine Vereinbarung mit den zuständigen Gewerkschaften benötigt, um den Tarifvertrag der Länder entsprechend zu ändern. Die Gewerkschaften haben sich bisher allerdings gegen solche Vereinbarungen zur Lohnumwandlung gesperrt. Laut der Dachgewerkschaft DBB Beamtenbund und Tarifunion gibt es 40.110 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in Bremen.

„Das Radleasing für Beamte ist vernünftig und sollte kommen“, sagt Ralph Saxe (Grüne), der den Vorschlag vor ein paar Jahren gemacht hatte. Es sei ein guter Schritt für die Gleichberechtigung der Verkehrsarten – auch steuerlich. Die Bremer SPD-Fraktion ist hingegen nicht überzeugt von der Idee. „Wir schauen uns jeden Antrag an“, sagt SPD-Fraktionssprecher Matthias Koch. Aber es habe diesen Anlauf ja bereits gegeben und auch damals „konnte uns niemand erklären, wer außer den Leasing-Firmen davon profitiert“.

Seit die Steuervorteile für Dienstwagen im Herbst 2012 auf Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes ausgeweitet wurden, leasen immer mehr Mitarbeiter günstig Räder über ihren Arbeitgeber. Die Arbeitgeber kostet das Leasing meist nichts. Dienstleister wie Jobrad, Company Bike Solutions oder Eurorad übernehmen einen Großteil des Papierkrams und der Formalitäten und führen die Kunden mit den Fahrradhändlern zusammen.

Mehr zum Thema Mehr Mobilität für Bremen Neues Leihrad-Angebot "WK-Bike" startet In anderen Städten gibt es bereits länger die Möglichkeit, an verschiedenen Stellen ein Fahrrad ... mehr »

Das Leasing wird beim WESER-KURIER, der die Möglichkeit zusammen mit der Freiburger Firma ­Jobrad anbietet, gut angenommen. Auch bei Meyer-Heders Agentur „team neusta“ gebe es eine hohe Nachfrage nach dem Angebot, das rund 80 Mitarbeiter nutzen.

„Wir waren davon nicht so begeistert und haben keine große Nachfrage festgestellt“, sagt Jürgen Köster, Landesbundvorsitzender des DBB Beamtenbund und Tarifunion in Bremen. Man müsse schauen, wie man dieses Angebot attraktiver mache. In Niedersachsen ist das Dienstfahrrad-Leasing für Beamte noch kein Thema, sagt Martin Kalt, Landesvorsitzender des niedersächsischen Beamtenbundes (NBB). Die Sache ganz allgemein halte er aber für nicht schlecht. Baden-Württemberg hatte 2017 als erstes Land die Regeln teilweise gelockert.