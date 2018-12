Bis alle Kinder im Kita- und Grundschulbereich flächendeckend ganztags betreut werden können, ist es noch ein weiter Weg. (Monika Skolimowska)

Die Bremer CDU will den Ausbau der Ganztagsbetreuung in Kindertagesstätten (Kitas) und Schulen energisch vorantreiben. Im Fall eines Wahlsieges im Mai 2019 soll ein flächendeckendes Angebot für den vorschulischen Bereich bereits 2020 bereitstehen, für schulpflichtige Kinder ab 2023. Das dritte Kindergartenjahr wollen die Christdemokraten verpflichtend machen, damit mögliche Sprach- oder sonstige Defizite erkannt und behoben werden können, bevor die Kinder in die Schule kommen. Bei der Vorstellung der Initiative bezeichneten CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp und der Finanzpolitiker Jens Eckhoff das Ausbauprogramm als größte finanzielle Kraftanstrengung, die in der kommenden Legislaturperiode zu leisten sei.

Für ihr Betreuungskonzept haben sich die Christdemokraten vom Bremer Bildungsforscher Christian Palentien beraten lassen. Im Jahr 2020 ist nach dessen Berechnungen von 24.850 Grundschülern auszugehen, wovon zu diesem Zeitpunkt ohne die zusätzlichen Ausbauanstrengungen 17.395 Kinder bereits einen Ganztagsplatz hätten. Es fehlen mithin 7455 betreute Plätze. Um sie zu schaffen, wären Ausgaben von gut 18 Millionen Euro notwendig. Aufgrund vorerst weiter steigender Schülerzahlen würde dieser Betrag in den Folgejahren ebenfalls zunehmen. Ein vorläufiger Höhepunkt wäre im Jahr 2025 erreicht. In diesem Jahr würde die 100-prozentige Ganztagsquote im Vergleich zum Jahr 2020 Mehrkosten von rund 23,5 Millionen Euro verursachen.

Es werde allerdings „nicht reichen, einfach nur das Geld in die Hand zu nehmen und ins System zu pumpen“, heißt es in einem schriftlichen Thesenpapier der CDU zum Thema. Man könne sich schließlich „keine Erzieher oder Lehrer backen“. Deshalb müssten zusätzlich die Ausbildungskapazitäten für Pädagogen erweitert und die Berufsbilder attraktiver gemacht werden. Das gelte auch für die Besoldung.

Finanzieren will die CDU ihr Ausbaukonzept aus jenen rund 87 Millionen Euro, die Bremen ab 2020 aufgrund der Neuverteilung der Umsatzsteuer jährlich zusätzlich bekommt, sowie mit Zinsersparnissen, die sich in den Folgejahren ergeben werden. Denn die 400 Millionen Euro, die das kleinste Bundesland ab 2020 als Entlastung ebenfalls zusätzlich vom Bund erhält, sollen in die Schuldentilgung fließen. Mehrausgaben in anderen Haushaltsbereichen, etwa für den ohnehin geplanten und notwendigen Neubau von Schulen, müssten aus dem allgemeinen Etat finanziert werden. Dort existierten entsprechende Spielräume, zeigte sich Thomas Röwekamp überzeugt. Beispielhaft nannte er den Sozialetat, wo die Pro-Kopf-Ausgaben in Bremen zum Teil deutlich höher seien als in anderen Bundesländern.