Medizinerausbildung künftig auch an der Bremer Uni? Die CDU hält das für eine sinnvolle Erweiterung des Fächerangebots. (Arne Dedert)

Die Bremer CDU fordert die Einrichtung eines medizinischen Studiengangs an der Universität. Rund 100 Studenten pro Jahr könnten sich dort nach Vorstellungen der Christdemokraten immatrikulieren. Die vorklinische Phase des Studiums wäre demnach auf dem Uni-Gelände in Horn-Lehe anzusiedeln, der klinische Teil auf dem Gelände des Klinikums Mitte.

Aus Teilen der dort vorhandenen Infrastruktur ließe sich aus Sicht der CDU ein kleiner medizinischer Campus mit Lehrräumen, Laboren und Büros formen. Dafür böten sich vor allem das Bestandsgebäude der Professor-Hess-Kinderklinik an der Bismarckstraße und der Augenklinik an der St.-Jürgen-Straße an.

Erste Absolventen in den Dreißigerjahren

Die Pläne der CDU wurden am Montag von Carsten Meyer-Heder, dem designierten Spitzenkandidaten für die Bürgerschaftswahl 2019, und Fraktionschef Thomas Röwekamp vorgestellt. Ihnen geht es um zweierlei: Zum einen soll der Aufbau einer humanmedizinischen Fakultät einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Ärztemangels in der Region leisten, zum anderen kann ein solcher Studiengang nach Ansicht der Christdemokraten eine Initiative der Bremer Uni zur Wiedererlangung des Exzellenzstatus flankieren.

Die CDU will nun zunächst in der Bürgerschaft beantragen, dass eine Machbarkeitsstudie für das Projekt Medizinstudium in Auftrag gegeben wird. Grundsätzlich halten Meyer-Heder und Röwekamp eine solche Fakultät auch unter finanziellen Gesichtspunkten für realistisch. Für die Gründungsphase veranschlagen sie Kosten in Höhe von rund 25 Millionen Euro. Die ersten Bremer Mediziner könnten nach Einschätzung von Röwekamp in den Dreißigerjahren die Universität verlassen.