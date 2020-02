Will mehr Zeit für die Vorbereitung der Haushaltsberatungen: CDU-Finanzpolitiker Jens Eckhoff. (Frank Thomas Koch)

Hat das Parlament im Frühjahr genügend Zeit, um sich gründlich mit dem Doppelhaushalt 2020/21 auseinanderzusetzen? Hierüber könnte es noch Streit geben, wie sich am Freitag im Haushalts- und Finanzausschuss (Hafa) der Bürgerschaft bereits angedeutet hat. Die vom Senat geplante Beratungsfolge erscheint der CDU zu eng getaktet, die Koalitionsfraktionen halten sie für ausreichend.

Wie berichtet, hatte sich die Landesregierung am Dienstag auf die Grundzüge eines Haushaltsentwurfs verständigt. Die großen Linien des Einigungspapiers müssen in den nächsten Wochen von der Finanzbehörde kleingearbeitet werden, damit sich im März die Fachpolitiker in den Deputationen und Fachausschüssen des Parlaments mit dem Entwurf beschäftigen können. Die Ergebnisse dieser Beratungen werden dann wiederum dem Senat vorgelegt, der sich nach den Osterferien erneut mit dem Etat befasst. Anschließend muss die Finanzbehörde den Beratungsstand in einem detaillierten Haushaltsentwurf niederlegen, in dem jede konsumtive und investive Ausgabeposition in Euro und Cent abgebildet ist.

Eckhoff will die Haushaltszahlen früher bekommen

Für diese Schwerstarbeit gibt es ein zeitliches Limit. Der Zeitplan des Senats sieht vor, die Haushaltsgesetze und Haushaltspläne am 19. Mai an die Bürgerschaft weiterzuleiten. Das ist dem CDU-Finanzpolitiker Jens Eckhoff eindeutig zu spät. Der Hafa-Vorsitzende will die Zahlen früher haben, damit sich seine Fraktion intensiver auf die erste Lesung des Haushalts in der Bürgerschaft vorbereiten kann. Sie soll um den 10. Juni herum stattfinden. Auch der Zeitraum zwischen der ersten und der zweiten, abschließenden Lesung samt Beschlussfassung ist Eckhoff zu kurz. Dem Senat schwebt hierfür ein Termin Anfang Juli vor, weil er den Haushalt unbedingt vor den Sommerferien unter Dach und Fach bringen möchte.

Jens Eckhoff ist entschlossen, da reinzugrätschen und das Recht der Opposition auf eine angemessene Vorbereitung zu wahren. „Wir weisen seit Oktober darauf hin, dass der Zeitplan des Senats zu wenig Raum für die parlamentarischen Beratungen lässt“, beklagte der CDU-Haushälter im Hafa. Björn Fecker (Grüne) gestand zwar zu, dass der vorliegende Fahrplan „ambitioniert“ sei, aber durchaus machbar. „Es ist ja auch nicht so, dass das Parlament erst kurz vor der ersten Lesung erfährt, was Sache ist“, versuchte er Eckhoffs Kritik zu entschärfen. Schon in den Deputationen und Fachausschüssen könnten sich die Abgeordneten einen ersten Eindruck verschaffen. Doch Eckhoff blieb bei seiner Haltung. So, wie er jetzt getaktet sei, könne der Fahrplan nicht bleiben. Mindestens zwei Wochen mehr würden für die Beratungen im parlamentarischen Raum gebraucht. „Ich werde das Gespräch mit dem Bürgermeister und dem Finanzsenator suchen“, kündigte Eckhoff an.

Was der CDU-Haushälter noch nicht ins Spiel brachte, aber unausgesprochen im Raum steht: Im äußersten Fall könnten die Oppositionsfraktionen vor den Staatsgerichtshof ziehen. Das bremische Verfassungsgericht müsste dann prüfen, ob die Rechte des Parlaments verletzt werden. Würden die Richter den Daumen über den Zeitplan senken, wäre das ein Desaster für den Senat. Ein solches Szenario wird Rot-Grün-Rot unbedingt vermeiden wollen.