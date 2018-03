Auf die Nordstraße mündet ein großer Teil des Verkehrs aus der Überseestadt. Entsprechend schleppend geht es dort zu manchen Tagezeiten voran. (Frank Thomas Koch)

Die CDU Bremen-Stadt fordert ein Bündel an Maßnahmen, um die Infrastruktur und Verkehrssituation in der Überseestadt zu verbessern. Mehrere Anträge mit dieser Stoßrichtung haben am Dienstagabend beim Kreisparteitag der Christdemokraten eine breite Mehrheit gefunden. In dem Waller Ortsteil macht der Wohnungsbau weitere Fortschritte, allerdings hält der Ausbau der Infrastruktur mit dieser Entwicklung nicht Schritt.

Weder gibt es in der Überseestadt Lebensmittel-Einzelhandel, noch ein Ärztehaus oder eine Apotheke. Möglichst bald muss nach Ansicht der Christdemokraten dort auch eine Grundschule entstehen. Wenn es nicht gelinge, all diese Einrichtungen in absehbarer Zeit in den Ortsteil zu bringen, bestehe die Gefahr, "dass Bürger frustriert die Überseestadt wieder verlassen", heißt es in einem Papier des CDU-Ortsverbandes Walle.

Als größte Gefahr betrachten die Christdemokraten den drohenden Verkehrsinfarkt in der Überseestadt. Schon jetzt sei es zur Rush-hour am Nachmittag kaum noch möglich, mit dem Auto dort herauszukommen. Einen – wenn auch überschaubaren – Beitrag zur Entlastung des Straßennetzes könnte aus Sicht der CDU durch die Ausweitung des öffentlichen Nahverkehrs auf die Weser erreicht werden. Als Vorbild gilt dabei Hamburg.

Dort verkehren auf der Elbe schon seit Jahren Wassertaxen in Ost-West-Richtung. In ein ähnliches System aus Weserfähren könnte im Bereich der Überseestadt der Anleger in Höhe des Steigenberger-Hotels integriert werden, heißt es in einem Antrag der Jungen Union, der auf dem Kreisparteitag ebenfalls große Zustimmung erfuhr. Als weitere mögliche Haltestellen werden darin der Fähranleger Vegesack, der Martini-Anleger an der Schlachte und der Anleger am Weserstadion genannt.

Ein zweiter inhaltlicher Schwerpunkt des Parteitags war die Situation im Viertel. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder Zustände bekommen wie in den Neunzigern, als dort die Spritzen in den Vorgärten lagen", so Kreisvorsitzender Jens Eckhoff. In einem Antrag, den der Stadtbezirksverband Mitte/Östliche Vorstadt einbrachte, erscheinen die Aussichten sogar noch düsterer: "Erneut droht das Viertel, welches durch seine Urbanität, kulturelle Vielfalt sowie seine spannende Kunst-, Kultur- und Gastroszene einer der prägendsten Stadtteile Bremens ist, in die Verwahrlosung und Zerstörung abzurutschen."

Mehr Polizei im Viertel

Der Kreisparteitag forderte vor diesem Hintergrund, die verstärkte Polizeipräsenz im Ostertor und Steintor aufrecht zu erhalten und dort möglichst bald den vom Senat beschlossenen und von der Bürgerschaft finanzierten Ordnungsdienst auf die Straße zu bringen. Dessen Mitarbeiter sollen in den nächsten Monaten stadtweit ihre Tätigkeit aufnehmen.

Der einzige Antrag aus den Stadtbezirksverbänden, der auf dem Parteitag keine Mehrheit fand, war der Vorstoß der Waller Christdemokraten für die Ansiedlung des Vereins Zuckerwerk im Bunker Lloydstraße. Dort soll ein Kulturzentrum entstehen. Weder an der Lloydstraße noch am ursprünglich geplanten Standort im Hochbunker Hans-Böckler-Straße will die CDU Bremen-Stadt Geld für ein einschlägiges Projekt ausgeben.

Gegen die Meinung der CDU-Verkehrsdeputierten lehnte der Parteitag eine Umgestaltung der Kreuzung Herdentorsteinweg/Am Wall ab. Die Verkehrsbehörde plant dort die Umwandlung der Rechtsabbiegerspur in einen Fahrradweg. CDU-Verkehrspolitiker wie Heiko Strohmann hatten sich mit diesem Vorhaben eigentlich einverstanden erklärt.