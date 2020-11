Thomas Röwekamp, Vorsitzender der CDU-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft, kritisiert die Corona-Politik des Senats. (Frank Thomas Koch)

In der Theorie okay, in der Praxis mit vielen Mängeln behaftet: So urteilt die CDU über das Corona-Krisenmanagement des Senats. Im Gespräch mit dem ­WESER-KURIER hat Fraktionschef Thomas Röwekamp am Dienstag seiner Unzufriedenheit Luft gemacht. Nach seiner Wahrnehmung gelingt es den zuständigen Stellen immer weniger, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Auch deshalb weise Bremen im Ländervergleich aktuell den höchsten Inzidenzwert aus.

Röwekamp benennt mehrere Sachverhalte. Da sei zum einen die oft mangelhafte Datenlage bei der Erfassung der Infektionsfälle. Anders sei es kaum zu erklären, dass manche infizierte Personen ihre Quarantäne-Bescheide vom Gesundheitsamt erst mit mehrwöchiger Verspätung erhielten. „Die Nachverfolgung der Fälle ist außer Kontrolle geraten“, konstatiert der Oppositionsführer. An den Schulen gibt es nach seiner Wahrnehmung eine sehr unterschiedliche Praxis beim Umgang mit Corona-Verdachtsfällen. Einige Berufsschulen schickten Kontaktpersonen von Corona-Erkrankten nach Hause, andere beließen sie in den Klassenzimmern, wieder andere rieten den Betroffenen, diese Frage mit ihren Betrieben zu klären. Hier sei eine einheitliche Praxis gefordert.

Ein „Riesen-Vollzugsdefizit“ sieht der Oppositionsführer bei der Ahndung von Verstößen gegen die Maskenpflicht und andere Corona-Bestimmungen. Es sei schlicht zu wenig Personal im öffentlichen Raum unterwegs. Die vorerst gescheiterten Bemühungen des Innensenators, für diese Aufgabe Personal aus anderen Senatsressorts zu rekrutieren, seien bezeichnend. Nach ­Röwekamps Ansicht hätte der Bürgermeister ein Machtwort sprechen und widerwillige Senatsressorts zur Kooperation verpflichten müssen.

Dass Bremen aktuell die Inzidenzwert-Tabelle der Bundesländer anführt, stellte auch Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) nicht zufrieden. Bremen müsse sich aber eher mit anderen Großstädten wie Frankfurt und den Ballungsräumen in Nordrhein-Westfalen vergleichen. Auf dieser Ebene seien die Unterschiede marginal. Sie selbst plädiere schon seit Monaten für weitergehende Kontaktbeschränkungen. Doch wie schwer diese durchzusetzen seien, habe sich unter anderem bei den zähen Verhandlungen mit den Freimarkt-Schaustellern gezeigt.

Nachschulungen von Pflegekräften erforderlich

SPD-Fraktionschef Mustafa Güngör ist nach eigenen Worten „offen für Vorschläge, die Verbesserungen bewirken“. Dazu gehörten zum Beispiel sämtliche Maßnahmen zur Reduzierung von Kontakten in der Arbeitswelt und eine Ausweitung des Angebots im öffentlichen Nahverkehr. Ausdrücklich befürwortet der Sozialdemokrat in diesem Zusammenhang, die Kooperationsangebote privater Busunternehmen anzunehmen. Wie berichtet, hatte die Branche den Einsatz ihrer Busse zur Unterstützung der BSAG ins Spiel gebracht. Das grün-geführte Verkehrsressort erteilte diesen Plänen allerdings eine Absage.

Die Grünen-Gesundheitspolitikerin Ilona Osterkamp-Weber hält nichts von Schuldzuweisungen in der aktuellen Situation. Der Senat und insbesondere die Gesundheitsbehörde unternähmen alles, um die Ausbreitung der zweiten Coronawelle einzudämmen. Dazu zähle unter anderem die Beschäftigung weiterer sogenannter Scouts zur Nachverfolgung von Infektionsketten. Nach Ansicht von Magnus Buhlert (FDP) hat der Senat jedoch gerade beim Thema Scouts lange zu halbherzig agiert. Das mache sich jetzt negativ bemerkbar. Angesichts steigender Zahlen stationär aufgenommener Corona-Patienten komme es jetzt darauf an, die Intensiv-Kapazitäten in den Kliniken auszuweiten. Insbesondere müssten Pflegekräfte, die gegenwärtig auf normalen Stationen tätig sind, rasch entsprechend nachgeschult werden.