Könnte CDU-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl 2019 werden: Carsten Meyer-Heder, geschäftsführender Gesellschafter von Team Neusta (Christina Kuhaupt)

Bei der Bremer CDU sind die Weichen für die Spitzenkandidatur bei der Bürgerschaftswahl 2019 gestellt: Der Vorsitzende des Kreisverbandes Bremen-Stadt, Jens Eckhoff, hat seinen Verzicht auf eine Bewerbung erklärt.

In einem Brief an die Parteimitglieder hat Eckhoff seine Beweggründe für diesen Schritt erläutert und dabei auch kritische Töne in Richtung des Landesvorsitzenden Jörg Kastendiek angeschlagen.

Mit Eckhoffs Ausscheiden aus dem Rennen ist der Weg nun frei für den Internet-Unternehmer Carsten Meyer-Heder. Er wird voraussichtlich am 22. Januar vom CDU-Landesvorstand als Spitzenkandidat nominiert und dann im Mai von einem Landesparteitag endgültig gekürt.