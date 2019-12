Abgelehnte Asylbewerber werden zur Fahrt zum Flughafen abgeholt. (Sebastian Willnow/dpa)

Die CDU will Änderungen am Asylgesetz auf den Weg bringen. Um es zukunftsfähig zu machen, wie Thomas vom Bruch am Mittwoch in der Bremischen Bürgerschaft erläuterte. Anlass für den Vorstoß seiner Fraktion war der Fall von Clan-Chef Ibrahim Miri, der trotz Abschiebung in den Libanon illegal nach Bremen zurückgekehrt war und Asyl beantragt hatte. Gehör fand die CDU damit nicht, die Bürgerschaft schmetterte den Antrag fast einmütig ab. Gerade der Fall Miri habe gezeigt, dass der Rechtsstaat funktioniere. Und wegen eines einzelnen Falls am Grundrecht auf Asyl zu schrauben, käme ohnehin nicht infrage.

„Kein Asyl für Kriminelle mit Einreiseverbot“ hatte die CDU ihren Dringlichkeitsantrag überschrieben. Die Bürgerschaft sollte den Senat auffordern, sich auf Bundesebene für eine Anpassung des Grundgesetzes und des Aufenthaltsgesetzes einzusetzen. Auch die CDU stehe zur historischen Bedeutung des Grundrechts auf Asyl, betonte Fraktionschef Thomas Röwekamp. Gleichwohl hinke dieses Recht inzwischen der Realität hinterher und sei dringend änderungsbedürftig. Warum ein Intensivtäter wie Ibrahim Miri trotz Abschiebung und illegaler Einreise die Möglichkeit habe, ein zweites Mal einen Asylantrag zu stellen, „können Sie auch Menschen fernab von Stammtischen nicht erklären“.

Es gehe der CDU nicht darum, das Asylrecht im Kern anzutasten, sondern es „nur für diese Fälle“ einzuschränken, betonte Röwekamp. Das Asylrecht müsse weiterentwickelt werden, legte Thomas vom Bruch nach. Nicht zuletzt auch, um das Asylgesetz vor der „Propaganda der Falschen“ zu schützen. Doch diese Argumentation verfing nicht einmal in Reihen der Opposition. Emotional könne sie den Antrag der CDU ja noch nachvollziehen, bekannte Birgit Bergmann (FDP). Aber ein Rechtsstaat handele nicht nach Gefühlen, sonst mache er sich unglaubwürdig. „Und Gesetze werden auch nicht für den Einzelfall geschrieben.“

Im Übrigen hätten auch Menschen, die sich offen gegen den Rechtsstaat stellten, Anrecht auf ein faires Verfahren und gegebenenfalls dann auch auf Schutz. Der CDU-Antrag sei Aktionismus, die FDP lehne ihn daher ab. Trotzdem sehe auch ihre Partei bei diesem Thema erheblichen Entscheidungs- und Handlungsbedarf. „In jedem Fall brauchen wir endlich eine Reform des Asylverfahrens auf europäischer Ebene.“ Und in Deutschland ein „Einwanderungsgesetz aus einem Guss“. Nicht zuletzt, „damit den unsäglichen Kettenduldungen mit bis zu über 30 Jahren ein Ende gesetzt wird“.

„Sie suggerieren Tatkraft dort, wo keine Taten erforderlich sind“, watschte Grünen-Fraktionschef Björn Fecker den CDU-Antrag ab. Der Rechtsstaat habe funktioniert, Ibrahim Miri sei ihm keineswegs auf der Nase herumgetanzt. Einreise: Ende Oktober, Asylantrag: 30. Oktober, Ablehnung als offensichtlich unbegründet: 8. November, Klage dagegen sowie Eilantrag: 15. November, Ablehnung des Eilantrages: 22. November, erneute Abschiebung: einen Tag später, zählte Fecker die Stationen des Verfahrens auf. Drei Wochen zwischen Antrag und Abschiebung – „so geht Rechtsstaat in einer Demokratie.“

Die Handelnden hätten Ibrahim Miri auf Grundlage der bestehenden Gesetze abgeschoben, ergänzte Kevin Lenkeit (SPD). Wenn die CDU trotzdem eine Änderung des Asylgesetzes wolle, sei dies Sache von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). „Wieso sollen wir eigentlich seine Hausaufgaben machen? Laden Sie die Arbeit Ihres Ministers doch nicht hier bei uns in der Bremischen Bürgerschaft ab.“ „Eine Aushöhlung des Grundrechtes auf Asyl wird es mit uns nicht geben“, erklärte Sofia Leonidakis. Die Abgeordnete der Linken hob in der Ablehnung des CDU-Antrags auf den Stellenwert des Umgangs mit Schwerstkriminellen sowie den illegalen Wiedereinreisen innerhalb des Asylrechts ab. „Das ist doch ein relativ kleines Problem.“ Damit könne nicht das gesamte System in Misskredit gebracht werden.

Man müsse das derzeitige Verfahren an einigen Stellen korrigieren, nicht aber das Grundrecht auf Asyl, gab Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) den Tenor der jüngsten Innenministerkonferenz wieder. Darüber seien sich alle einig gewesen. Es gebe derzeit eine Reihe von Vorschriften, die nicht eben hilfreich im Verfahren seien. Andererseits handele es sich bei der Abschiebung von Ausländern, die massiv straffällig geworden sind, zumeist um hoch komplizierte Rechtsfragen. Bremen habe deshalb im Mai 2018 eine dritte Ausländerbehörde eingerichtet, das Referat 24 im Innenressort, das sich gezielt um solche Fälle kümmere. „Ibrahim Miri war nicht der Erste, der in den Libanon abgeschoben wurde und er wird auch nicht der Letzte sein.“

Zu einer Abschiebung gehörten aber immer zwei, betonte der Innensenator. „Wir brauchen ein Land, das bereit ist, die entsprechenden Papiere auszustellen, und das ‚wir nehmen ihn zurück‘ sagt.“ Der Libanon sei dazu Jahrzehnte lang nicht bereit gewesen. Erst in diesem Jahr habe es die Bundespolizei geschafft, hier etwas zu bewegen. „Da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt.“ Auch er sei für sicherere EU-Außengrenzen, nahm Mäurer einen weiteren Kritikpunkt auf. Bezweifle aber angesichts von Hunderttausenden Lkw, die regelmäßig die Grenzen Deutschlands passierten, dass Fälle wie der von Ibrahim Miri dadurch zu verhindern seien. In Bremen sei man aber vorbereitet. „Wenn Herr Miri wiederkommt, wissen wir, was wir mit ihm machen.“