Die Soulsängerin Chaka Khan tritt im kommenden Jahr bei der "Sail" in Bremerhaven auf. (EPA/PAUL BERGEN)

Das musikalische Programm des Windjammerfestivals in Bremerhaven nimmt immer weitere Formen an. Nachdem bereits bekannt wurde, dass Stars wie Sarah Connor, Revolverheld und Ben Zucker in Bremerhaven mit dabei sind, haben die Veranstalter nun einen weiteren Star mit an Bord geholt. Die Sängerin Chaka Khan wird am Freitag, 21. August 2020 ein Konzert an der Seebäderkaje geben. Mit Songs wie „Ain’t Nobody“ und "Sweet Thing" stürmte Khan weltweit die Charts. Zehnfach wurde sie mit dem renommierten Musikpreis Grammy ausgezeichnet und arbeitete mit Größen wie Prince, Ray Charles und Quincy Jones zusammen. Der Kartenvorverkauf für das Konzert startet am Freitag, 29. November, um 9 Uhr. Die Tickets sind ab 65 Euro erhältlilch. Die "Sail" ist eines der größten Windjammertreffen weltweit und findet vom 19. bis zum 23. August 2020 in Bremerhaven statt. (haf)