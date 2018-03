Die Trickbetrüger mit der Masche „falscher Polizist“ erobern Europa. Hauptziel der Täter am Telefon soll aber weiterhin Deutschland sein. Hierzulande steigt die Zahl der Fälle sogar weiter rasant an, heißt es. Belegen kann das allerdings niemand. Denn auch drei Jahre nach Auftauchen dieser skrupel­losen Betrugsmasche, deren Opfer fast immer alte, hilflose Menschen sind, wird kaum Statistik darüber geführt und schon gar nicht länderübergreifend. Bremens zuständiges Kommissariat ist da eher die löbliche Ausnahme. In der Regel verschwinden die falschen Polizisten in der statistischen Sammelschublade „sonstiger Betrug“.

Eine bundesweite Analyse der Fälle? Fehlanzeige! Dabei wäre gerade die so wichtig, um zumindest den Hauch einer Chance zu haben, den international operierenden Banden das Handwerk zu legen. Und so wird es sicher auch noch Jahre dauern, bis sich die Erkenntnis durchsetzt, dass es sich bei den falschen Polizisten nicht um kleine bis mittelschwere Betrugsfälle handelt, sondern um klassische organisierte Kriminalität, die nur mit entsprechend hohem Aufwand bekämpft werden kann. Die Betrügerbanden wird‘s freuen.