Seit Freitagmorgen um 3.01 Uhr streiken die Piloten von der Billig-Flug-Airline Ryanair europaweit. Sie fordern die erstmalige Einführung eines Gehalts- und Manteltarifvertrages. In Bremen fallen deshalb 12 von den 16 geplanten Flügen aus. Die Betroffenen wurden zuvor per E-Mail oder SMS benachrichtigt und so über ihre weiteren Möglichkeiten informiert. Wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, dass das zu erwartende Chaos, am Bremer Flughafen diesen Morgen ausbleibt.

Der Ryanair-Schalter ist geschlossen und selbst die entfallenen Flüge findet der Reisende auf den Flugtafeln nicht mehr. Laut einer Mitarbeiterin des Flughafens, die namentlich nicht genannt werden möchten, sei es schon den gesamten Morgen still gewesen. Nur fünf Betroffene habe sie beraten müssen. Einer von ihnen ist Kristo Loime aus Estland, er wollte zurück nach Hause fliegen und steckt jetzt in Bremen fest. Eine E-Mail oder SMS habe er, seinen Aussagen nach, nicht bekommen. Er werde sich jetzt bei Ryanair beschweren und alle anfallenden Kosten einfordern. Ob er damit Erfolg hat, ist fraglich. Ryanair kündigte an, dass es, neben dem Ticketpreis oder dem Ersatzflug keine Entschädigung für die ausgefallenen Flüge geben wird. Der 24-stündige Streik dauert noch bis Sonnabendfrüh an.

Die Piloten streiken für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Gehälter. Weitere Streiks in der Urlaubszeit hat die Vereinigung Cockpit nicht ausgeschlossen, will sie aber mit einer Frist von 24 Stunden vorher ankündigen.

Europaweit sind bei 400 Flugstreichungen rund 55.000 Passagiere betroffen, davon gut 42.000 in Deutschland.

Weitere Informationen zu Flugausfällen in Bremen gibt es auf der Internetseite des Airport Bremen.

++ Diese Meldung wurde am 10.08.18 um 11 Uhr aktualisiert. ++