Detlef Pauls ist Chef des Hotel Munte am Stadtwald und Vorstand des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Bremen. (Irene Neumann)

Seit Januar können auch Bremer über das bundesweite Internetportal „Topf secret“ Auskunft darüber bekommen, wie es um die Hygiene in Restaurants, Gaststätten oder Bäckereien bestellt ist. Rund 17.000 Bürgerinnen und Bürger haben nach Angaben der Verantwortlichen von Foodwatch, die das Portal zusammen mit der Initiative „Frag Den Staat“ betreibt, von ihrem Recht Gebrauch gemacht. Das Portal funktioniert so, dass dort Berichte über Lebensmittelkontrollen veröffentlicht werden, die Bürger im Rahmen des Verbraucherinformationsgesetzes stellen können.

Diese Veröffentlichungen gefallen aber nicht allen Gastronomen. In Bremen klagt nun Detlef Pauls, Mitinhaber des Hotels Munte am Stadtwald und Vorstand der Bremer Abteilung des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga), vor dem Verwaltungsgericht gegen die Herausgabe von Informationen durch das Bremer Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz und Veterinärdienstes (LMTVet). Aus den Akten geht hervor, dass in dem angeforderten Bericht des LMTVet von den Lebensmittelkontrolleuren Mängel im Hotel Munte aufgeführt worden waren. Beim LMTVet will man sich nicht zum laufenden Verfahren äußern.

„Die Gastro-Lobby lässt keine Gelegenheit aus, um Transparenz bei den Lebensmittelkontrollen zu bekämpfen. Die Energie, die führende Hotelmanager in die Geheimhaltung ihrer Kontrollberichte stecken, sollten sie besser in geeignete Hygienemaßnahmen in ihren Betrieben investieren“, sagt Oliver Huizinga, Leiter Recherche und Kampagnen bei Foodwatch.

Pauls dagegen fühlt sich aufgrund seines Ehrenamts bei der Dehoga von „Topf secret“ zu Unrecht ins Visier genommen. „Den Bericht hat kein Gast angefragt, sondern ein Vertreter von 'Topf secret'. Ich bin in einer Funktion als Dehoga-Vertreter angegangen worden“, sagt er. Die Mängel seien längst behoben worden, einmal sei es um Rost an der Außentür eines Kühlraums gegangen. Pauls: „Das hätte aber dann auf ewig im Internet gestanden.“ Pauls kritisiert die Arbeit des Portals grundsätzlich, spricht von „Denunziantentum“. „Die Berichte der Lebensmittelkontrolleure sind so gemacht, dass Verbraucher auf den ersten Blick nicht einschätzen können, was sie bedeuten. Die Bürger bekommen einen völlig falschen Eindruck“, sagt der Hotelier. Schon bei der Einführung von „Topf secret“ hatte Pauls Dehoga-Kollege Thomas Schlüter vor der „Einführung eines Hygiene-Prangers“ gewarnt.

Mehr zum Thema Neue Homepage für mehr Transparenz Aufklärung über Hygienemängel in Bremer Restaurants Auf dem neuen Internetportal „Topf Secret“ können Bremer Anfragen zur Sauberkeit in Gastrobetrieben ... mehr »

Pauls ist nicht der einzige Dehoga-Vertreter, der zurzeit gerichtlich gegen die Ziele von „Topf secret“ vorgeht. Auch Vorstände aus Bayern, Hessen und Niedersachsen sowie neben weitere Gastronomen klagen gegen die Veröffentlichung von Berichten über ihre Betriebe. Bislang gibt es zwei Urteile: Das Verwaltungsgericht Augsburg hat die Klagen zweier Restaurants abgelehnt, diese aber haben Berufung beim Bayerischen Verwaltungsgericht beantragt. Das Verwaltungsgericht Ansbach hat zugunsten eines Hotelbetriebes entschieden.

Der Streit um die Veröffentlichung der Ergebnisse von amtlichen Lebensmittelkontrollen schwelt in Deutschland schon lange. Bislang gibt es keine bundesweit einheitliche Regelung. In anderen europäischen Ländern ist das anders, so gibt es beispielsweise in Dänemark die Pflicht für Gastronomen, mittels eines Smiley-Systems ihren Kunden Auskunft über die hygienischen Zustände zu geben.