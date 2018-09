Jan Metzger steht Radio Bremen als Intendant nicht für eine dritte Amtszeit zur Verfügung. (WAGNER/DPA)

Radio-Bremen-Intendant Jan Metzger hat sich entschieden. Er steht nicht für eine dritte Amtszeit zur Verfügung. Das Votum von Rundfunkrat und Verwaltungsrat hätte er dafür gehabt. Auch der Personalrat von Radio Bremen bedauert seine Entscheidung.

Metzger hinterlässt seinem Nachfolger aber ein gut bestelltes Feld. In seine Zeit fiel die zunehmende Digitalisierung, die er im Sender mit vorangetrieben hat, sowie der Ausbau der crossmedialen Berichterstattung und der Ausbau der Formate für die junge Zielgruppe, die im Internet laufen – plus Gründung von Bremen Next als junge Radiowelle. Auch um die Finanzen muss sich Metzgers Nachfolger vorerst keine Gedanken machen.

Vielleicht wäre es auch mal Zeit für eine Intendantin bei Radio Bremen, wenn es eine geeignete Kandidatin gibt. Ob männlich oder weiblich, es gibt genug, die geeignet wären – sowohl intern als auch extern irgendwo bei ARD, ZDF oder Deutschlandradio. Es ist nur zu wünschen, dass der Posten an denjenigen geht, der am besten geeignet ist, und Parteimitgliedschaften hier keine Rolle spielen.