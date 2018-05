Iris Geber, Abteilungsleiterin im Bereich Unternehmensservice und Vertrieb bei der Wirtschaftsförderung Bremen. (Koch)

Die Stadt Leipzig ist auf der Suche nach einem Leiter oder einer Leiterin für das Amt der Wirtschaftsförderung. Nach Informationen der „Leipziger Volkszeitung“ soll den Chefposten die Bremerin Iris Geber bekommen. Die Diplomvolkswirtin ist derzeit Abteilungsleiterin im Bereich Unternehmensservice und Vertrieb bei der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB). Sie soll Nachfolgerin für den 2017 in Ruhestand gegangenen Amtsleiter Michael Schimansky sein. Die Presseabteilung der Wirtschaftsförderung in Bremen wollte dieses Gerücht weder bestätigen noch dementieren. „Unbestätigte Meldungen, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffen, kommentieren wir nicht“, hieß es von der WFB. Laut der „Leipziger Volkszeitung“ soll Geber voraussichtlich im Juni vom Leipziger Stadtrat gewählt werden. Derzeit stelle sich die Bremerin in den jeweiligen Fraktionen vor. Auch das Leipziger Rathaus wollte sich wegen des laufenden Verfahrens nicht zu der Personalie äußern.