Christian Humm

Für sein soziales Engagement zeichnet der Verein "Arbeit & Zukunft" Christian Humm am Mittwoch, 13. März, im Kaminsaal des Rathauses mit seinem Sozialpreis "Trommel" aus. Der Bremer Verleger des Familienmagazins "Kinderzeit" unterstützt seit Jahren ein Konzept des Klinikums Bremen-Ost zur Wiedereingliederung von Patientinnen und Patienten in den Arbeitsmarkt. Er ermöglicht Menschen, die an Depressionen, Psychosen oder Persönlichkeitsstörungen leiden und in der Klinik in einer gezielten Arbeitstherapie auf den Wiedereinstieg in den Beruf vorbereitet werden, im Anschluss an diese spezielle Therapie ein Praktikum in seinem Unternehmen.

„Wir bieten so den Frauen und Männern die Möglichkeit, unter realen Arbeitsbedingungen ihre Belastungsfähigkeit nach beziehungsweise mit einer Krankheit kennenzulernen und zu steigern“, sagt Christian Humm. „Im besten Fall bringen sich für einige Monate Menschen in unsere Verlagsarbeit ein, von deren Fähigkeiten und Talenten wir sonst nie gewusst hätten.“ Er beschreibt eine Win-Win-Situation: „Wir erhalten neue Impulse für unsere Arbeit, und die Teilnehmenden der Arbeitstherapie können ihre eigene Belastungsfähigkeit besser einschätzen.“

Der Verein "Arbeit & Zukunft" verleiht die "Trommel" alle zwei Jahre. Er würdigt auf diese Weise Betriebe, Institutionen oder Einzelpersonen, die sich für die langfristige Verbesserung der Situation von Menschen einsetzen, die wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, weil sie lange arbeitslos waren, keine Berufsabschlüsse vorweisen können oder gesundheitlich eingeschränkt sind.