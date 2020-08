Nicht vermummt sondern ordnungsgemäß mit Mund-Nasenschutz zogen die Demonstranten des Christopher Street Days für die Rechte von Schwulen und Lesben durch die Bremer Innenstadt. (Christina Kuhaupt)

Nach rund 75 Minuten Fußweg hat Organisator Robert Dadanski noch einmal Stress. Es gilt dafür zu sorgen, dass sich die Teilnehmer des Umzugs zum diesjährigen Christopher Street Day (CSD) möglichst schnell zerstreuen. Mit rund 4000 Demonstranten ist die Veranstaltung an diesem Sonnabend zwar deutlich kleiner ausgefallen, als im Vorjahr, in dem sich rund 10.000 Menschen zusammengefunden hatten, um gegen Diskriminierung und Ausgrenzung von Lesben, Schwulen, queeren, bi-, trans- und intersexuellen Menschen zu demonstriere. Aber 2019 war ja auch noch keine Corona-Pandemie, sodass der CSD auch 2020 die größte politische Demonstration in Bremen bleibt.

Die Coronaregeln reduzieren den CSD in diesem Jahr auf den am Altenwall gestarteten Demonstrationszug. Über den Wall ging es von dort zum Hauptbahnhof und danach über die Bürgermeister-Smidt-Straße und den Brill durch die Obernstraße zum Marktplatz und wieder zur Kunsthalle. Es gab keine Abschlusskundgebung, keine Reden, keine Musikwagen und keine anschließende Party. Lediglich eine Sambagruppe sorgt für rhythmische Akzente an der Spitze des Umzugs, an der auch Bürgermeister Andres Bovenschulte mitmarschiert, vor ihm das diesjährige Motto auf einem breiten Banner: „Liebe siegt gegen Hass.“

Abstand halten und wenn das nicht möglich ist, Maske aufsetzen, so lautete die Vorgabe der Veranstalter. „Ich bin wirklich baff, aber das hat funktioniert, die tragen alle einen Mund-Nasenschutz“, zieht Dadanski am Ende sein Fazit. Neben den häufig regenbogenfarbenen Masken tragen die Demonstranten auch noch andere bunte bis freizügige Kostüme. Ohne einen Schuss Karneval ist der CSD nicht denkbar.

Aber das ist nicht nur spaßiger Selbstzweck. Die öffentliche Inszenierung der sexuellen Identität ist zugleich die politische Forderung nach Anerkennung gleicher Rechte für Schwule und Lesben. Die mitgeführten Transparente und Plakate formulieren dabei unterschiedliche Schwerpunkte. „Elternschaft für alle“ heißt es etwa auf einem Schild. Ein anderes Plakat erinnert daran, dass die gleichgeschlechtliche sexuelle Orientierung in über 70 Ländern der Welt auch heute noch als Straftatbestand gilt. „Kein CSD wegen Corona, war darum keine Option“, begründet Dadanski, warum der Umzug auch unter eingeschränkten Bedingungen stattfindet.