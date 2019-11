Jemile Martinez tourte weltweit mit einer Jonglage-Nummer. (Torsten Spinti)

Jemile Martinez trägt eine Lichterkette über der Schulter, Regen fliegt ihm ins Gesicht – der Aufbau des Circus' Roncalli ist in vollem Gange. Am Mittwochabend ist Premiere der neuen Show „Storyteller: Gestern – Heute – Morgen“. Dann wird Martinez Ringmaster sein: Er trägt einen schicken Anzug und führt das Publikum wie ein Moderator durch die Veranstaltung. Anders, als der Name Storyteller vermuten lässt, jedoch ganz ohne Worte.

Gestern: Martinez kommt aus England. Schon seine Eltern waren Zirkusartisten, fast das ganze Jahr unterwegs. „Ich wartete immer darauf, dass meine Mutter endlich von der Tour zurückkommt“, sagt er. Er wohnte damals bei seinen Großeltern, in den Ferien reiste er seiner Mutter hinterher. Und irgendwann merkte er, dass sein Wunsch Fußballprofi zu werden, sich nicht erfüllen würde. „Stattdessen sah ich einen Fußballjongleur und dachte: 'Der Typ ist großartig. Ich muss besser sein als er!' Also trainierte ich.“ Vormittags ging er zur Schule, nachmittags übte er im Garten – so lange, bis es dunkel wurde. Mit 16 Jahren sammelte er seine ersten Zirkuserfahrungen.

„Ich hatte immer dieses brennende Verlangen der Beste zu sein“, sagt Martinez. Und der Erfolg stellte sich ein. Er tourte mit seiner Jonglage-Show durch die Welt, war bei mehr als 20 Zirkussen engagiert – in Europa, Amerika, Afrika. „In Marokko hatte ich eine Vorstellung beim siebten Geburtstag des Prinzen“, sagt er. Nach der Show habe ihn der Prinz zum Fußballspielen eingeladen. Er sei Torwart gewesen. „Jedes Mal, wenn der Prinz den Ball hatte, riefen die Eltern seiner Freunde: 'Nicht angreifen!' Also lief der einfach durch.“ Lachend erinnert sich Martinez daran, wie er alle Schüsse des Prinzen hielt, während die Gesichter der Eltern an der Seitenlinie immer länger wurden.

Er hätte den Wettkampf nun einmal geliebt, sagt er – eine typische Eigenschaft von Artisten. „Wenn ich hörte, wie jemand viel Applaus bekam, wollte ich definitiv mehr bekommen. Ich war damals sehr eingebildet.“ Das war auch der Grund für sein peinlichstes Zirkuserlebnis. „Einmal setzte ich meinen besten Freund in die erste Reihe der Show.“ Während der Jonglage habe er ihm zugeblinzelt und prompt den ersten Ball fallen gelassen. „Als auch der nächste Ball fiel, zerbrach mein Selbstbewusstsein.“ Den Rest der Show wäre er am liebsten im Boden versunken, erzählt er, aber: „Das war eine gute Lektion.“

Heute: Seit zehn Jahren ist Martinez nun bei Roncalli, mittlerweile weniger als Artist, sondern in seiner neuen Rolle als Ringmaster. Perspektivwechsel also. „Heute kann ich verstehen, wieso mein Vorgänger manchmal nicht so glücklich mit mir war“, erzählt er mit einem breiten Lächeln im Gesicht. „Als Artist ist man auf sich konzentriert, ein bisschen eigensinnig. In meiner neuen Rolle denke ich nicht an mich, sondern daran, was das Beste für das Publikum ist.“ Selber Show zu machen, das braucht er nicht mehr, sagt Martinez. „Mein Ansporn war nie in der Manege zu stehen, ich wollte bloß etwas aus mir machen.“ Also präsentiert er heute die Artisten und sorgt für einen gelungenen Ablauf der Show.

Vor Kurzem sei das Licht ausgefallen, sagt Martinez. Er bemühte sich dann, das als Teil der Vorstellung zu inszenieren. „Ziel ist, dass die Traumwelt, die wir schaffen, nicht zusammenbricht.“ Deshalb versuche er immer, „das Feuer zu löschen, bevor es richtig brennt“. Das Feuer, das könne ein kaputter Generator sein, oder auch ein schlecht gelaunter Artist. Sein Job ist es dann, zu motivieren. Und dafür hat der Fan des FC Liverpool ein großes Vorbild: Fußball-Trainer Jürgen Klopp. „Ich mag seine Art zu arbeiten und wie er Menschen inspiriert“, sagt Martinez. Und von dieser charismatischen Art möchte er sich etwas abschauen. „Ich gebe mein Bestes – auch wenn ich noch nicht so lustig bin wie er.“

Wenn die neue Show am kommenden Mittwoch in Bremen startet, wird Martinez gut vorbereitet sein. „Ich bin nicht mehr so nervös wie früher“, sagt er. Stattdessen versuche er, den Anderen ihre Nervosität zu nehmen. „Wenn alles gut klappt und wir gemeinsam funktioniert haben – das ist definitiv die größte Befriedigung.“

Morgen: Das Leben als Artist beansprucht den Körper. Auch Martinez hat bereits Probleme mit den Knien. Außerdem, sagt er, will das Publikum schöne junge Menschen sehen, wenn es in den Zirkus kommt. „Aber ich bin ein Dickkopf, ich werde schon einen Weg finden hin und wieder in der Manege zu stehen.“ Dass er eines Tages Ringmaster werden würde, hätte er niemals gedacht. Aber er hat Spaß an seinem Job. „Im Moment lerne ich jeden Tag Neues dazu“, sagt er. Und wenn das eines Tages nicht mehr so ist? Martinez beginnt zu singen: „Find a girl, settle down. If you want you can marry...“

Weitere Informationen

Der Circus Roncalli zeigt am Mittwoch, 20. November, um 15.30 Uhr eine Sondervorstellung zugunsten der WESER-KURIER-Weihnachtshilfe. Tickets hierfür sind im Pressehaus, in den regionalen Zeitungshäusern und unter www.nordwest-ticket.de erhältlich.