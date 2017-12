Beleuchtete Baukräne. (Frank Thomas Koch)

Die City-Gate-Baustelle am Bahnhofsplatz wird zum Kunstobjekt, genauer gesagt: zum Licht-Kunstobjekt. Michael Batz, Lichtkünstler aus Hamburg, setzte bereits den Reichstag und Schloss Bellevue ins rechte Licht und tauchte den Hamburger Hafen und die Elbphilharmonie in Blau. Jetzt ließ er an drei Baukränen in Bremen viele bunte Leuchtelemente anbringen, die am Montagabend eingeschaltet wurden und noch bis April über den Platz hinweg strahlen werden.

Die Aktion soll der Auftakt sein für eine Reihe weiterer Lichtprojekte in der Stadt. So investiere die SWB, die auch hinter der neuen Lichtkunst steht, in den kommenden beiden Jahren rund 250.000 Euro in neue Beleuchtungsanlagen für den Bahnhofsplatz, hieß es. Angedacht seien auch neue Lichtkonzepte für den Gustav-Deetjen-Tunnel und die Diskomeile. Diese Beleuchtung soll dann aber länger erhalten bleiben als nur wenige Monate – und wird dann vermutlich weniger bunt aussehen.