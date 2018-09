In dem Haus, das in diesen Tagen auf einer Seite vom Gerüst befreit worden ist, ziehen zwei Hotels ein. (Christina Kuhaupt)

Der mit Spannung erwartete Moment ist da: Das Bauprojekt City Gate vor dem Hauptbahnhof hat seine Hüllen fallen lassen und zeigt jetzt erstmals einen Teil der Fassade. Der 100 Millionen Euro teure Gebäudekomplex ist nach Entwürfen des Schweizer Architekten Max Dudler entstanden. Er soll im Frühjahr bezugsfertig sein, vier Jahre nach Baubeginn und deutlich später als geplant. Auf der Baustelle hatte es eine Zeit lang große Probleme gegeben.

Das Erdreich entlang der Baugrube war abgesackt, die Arbeiten mussten für Monate unterbrochen werden. Mit Beginn des Hochbaus lief es nach Angaben des Investors aber nach Plan. In dem Haus, das in diesen Tagen auf einer Seite vom Gerüst befreit worden ist, ziehen zwei Hotels ein. Das Haus daneben, getrennt von einer gut zehn Meter breiten und 60 Meter langen Passage, ist in den oberen Stockwerken Arztpraxen und Büros vorbehalten.