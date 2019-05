Investor Achim Griese, Senator Joachim Lohse und Brepark-Chefin Erika Becker (von links) weihen das Parkhaus ein. (Kuhaupt)

Nach vier Jahren Bauzeit ist nun auch das Parkhaus am City-Gate fertig: Am Mittwoch haben Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne) und Erika Becker, Geschäftsführerin der Brepark GmbH, zusammen mit den Investoren und rund 40 Gästen das Parkhaus offiziell eingeweiht. Ab diesem Donnerstag ist das Gebäude mit insgesamt 280 Stellplätzen dann auch für die Parkkunden freigegeben.

Der Ein- und Ausfahrtweg für Nutzer befindet sich am Breitenweg. Das Parkhaus bilde mit seiner zentralen Lage ein wichtiges Bindeglied zur Innenstadt, erklärte Senator Lohse zur Einweihung.

Das Parkhaus ist rund um die Uhr geöffnet, die Parkgebühren entsprechen mit 90 Cent pro angefangener halber Stunde und einem Tageshöchstsatz von zwölf Euro denen der anderen Brepark-Einrichtungen. Insgesamt betreibt das Unternehmen acht Parkhäuser in der Bremer Innenstadt. Einen Neubau gab es allerdings schon lange nicht mehr: Das letzte Parkhaus wurde vor zwölf Jahren eingeweiht und in Betrieb genommen, es war der Standort „Stephani“ an der Neuenstraße.