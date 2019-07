Ibrahim M., hier bei einer Gerichtsverhandlung im Mai 2014, wurde in der Nacht zu Mittwoch abgeschoben. (Christoph Kellner)

Die Behörden haben einen der führenden Köpfe des libanesischen Miri-Clans aus Bremen abgeschoben. "Die besagte Person war ausreisepflichtig und wurde abgeschoben", bestätigte eine Sprecherin der Innenbehörde am Mittwoch auf Nachfrage des WESER-KURIER. Aus übergeordneten Sicherheitsinteressen, die die Mitarbeiter der beteiligten Behörden beträfen, werde man nichts weiter dazu sagen. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst berichtet, dass der Mann in der Nacht zu Hause festgenommen und anschließend in den Libanon abgeschoben wurde. Dem vor allem in Bremen ansässigen Miri-Clan wird organisierte Kriminalität vorgeworfen.

Ibrahim Miri gehört einem libanesisch-kurdischen Familienclan an und gilt als staatenlos. Er kam als 13-Jähriger aus dem Libanon nach Bremen. Ohne Ausweispapiere, wie die meisten aus dieser Großfamilie. Der Polizei ist Ibrahim Miri trotzdem bestens bekannt. Der Chef des inzwischen verbotenen Rockerclubs Mongols MC wird mit einer Vielzahl von Straftaten in Verbindung gebracht. 2014 wurde er wegen bandenmäßigen Drogenhandels zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt.

Schon seit Jahren versucht Bremen den Clan-Chef abzuschieben. Dem Vernehmen nach scheiterte der Versuch, ihn in die Türkei abzuschieben. (dpa/mic)

+++ Mehr Informationen in Kürze +++