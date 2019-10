Ibrahim Miri bei einem Prozess im Jahr 2014 im Landgericht Bremen. (CHRISTOPH KELLNER)

Im Juli war er in den Libanon abgeschoben worden, jetzt soll der Bremer Clan-Chef Ibrahim Miri wieder in Bremen sein. Dies berichtet Radio Bremen unter Berufung auf Miris Anwalt Albert Timmer. Dem Bericht zufolge sei Miri vor einigen Tagen ohne Pass und Visum wieder nach Deutschland eingereist und habe in Bremen einen Asylantrag gestellt.

Radio Bremen zitiert aus einem Schreiben, wonach Miri gegen seine Abschiebung juristisch vorgehen wolle und deshalb Klage beim Verwaltungsgericht Bremen gegen die Innenbehörde eingereicht habe. Die Bremer Innenbehörde äußerte sich auf Nachfrage des WESER-KURIER zunächst nicht zu dem Fall. Dem Radio-Bremen-Bericht zufolge hat Miri sich bei der Staatsanwaltschaft selbst angezeigt, weil er ohne Papiere oder Visum eingereist ist. Die Staatsanwaltschaft war zunächst nicht erreichbar, ebenso wie der Anwalt.

Ibrahim Miri war der Chef des inzwischen verbotenen Rockerclubs Mongols MC und wird mit einer Vielzahl von Straftaten in Verbindung gebracht. 2014 wurde Miri wegen bandenmäßigen Drogenhandels zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren verurteilt.