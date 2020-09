Bereits am Donnerstag hatte die Polizei die Kornstraße wegen einer Auseinandersetzung zeitweise gesperrt. (Christian Butt)

Gewalttätige Auseinandersetzungen unter zwei Großfamilien riefen die Polizei gleich an zwei Tagen in der Kornstraße auf den Plan. Am Freitagnachmittag eskalierte der Streit dermaßen, dass es am Ende zu zwei Verletzten und sechs Festnahmen kam. Die Polizei spricht von einem Großeinsatz. Während beider Einsätze musste der Bereich um die Haltestelle Huckelriede zeitweise vollständig für den Verkehr gesperrt werden.

Am frühen Donnerstagnachmittag kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Kioskbetreiber und einem 34-jährigen Geschäftsinhaber. Der beschimpfte den Kioskbetreiber zunächst und hantierte dabei laut Zeugen mit einer Schusswaffe, die er aus einem Geschäft geholt hatte. Als er die Polizei kommen hörte, warf er sie weg. Beamte sicherten später die scharf geladene Waffe. Den Geschäftsinhaber stellten sie in der Nähe.

Polizei reagierte mit Gefährderansprachen und Platzverweisen

Im Laufe des Einsatzes gingen laut Polizeibericht wieder mehrere Personen aus dem Geschäft auf den Kioskbetreiber los und beschimpften ihn. Die lautstarke Auseinandersetzung hätten die Einsatzkräfte jedoch sofort beendet: „Mit den Beteiligten führten die Polizisten Gefährderansprachen durch und erteilten Platzverweise.“ Bei der Durchsuchung des Geschäfts, aus dem die Waffe stammte, fanden Spezialkräfte der Polizei später auch noch Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente und Bargeld. Außerdem beschlagnahmten die Polizisten diverse Mobiltelefone. Den Durchsuchungsbeschluss hatte zuvor das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft erteilt. Den Geschäftsmann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Am Freitagnachmittag flammte der Konflikt in der Kornstraße erneut auf. Dabei wurden laut Polizei auch Gegenstände und Reizgas eingesetzt. Bis zu 60 Personen, zumeist Familienmitglieder der Kontrahenten, seien zeitweise an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen. Nach offiziellen Angaben wurden dabei zwei Personen leicht verletzt, bis zum frühen Abend gab es insgesamt sechs vorläufige Festnahmen.

Die Einsatzkräfte stellten sowohl am Donnerstag als auch am Freitag Strafanzeigen aus, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Arzneimittelgesetz. Zeugen, die in beiden Fällen etwas beobachtet haben, fordert die Polizei auf, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst zu melden: 04 21/362 38 88.

Im Juni vorigen Jahres war an derselben Stelle schon einmal ein Großaufgebot der Polizei nötig, um Familienclans zu bändigen. Als Einsatzkräfte nach einem Angriff auf einen 18-Jährigen eine größere Jugendgruppe kontrollieren wollten, kamen binnen weniger Minuten bis zu 80 Angehörige hinzu, die die Beamten bei der Festnahme zweier Männer behinderten. Nur mit der Unterstützung zahlreicher weiterer Polizisten gelang es, die Situation wieder zu beruhigen.