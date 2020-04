Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) geht von einem schrittweisen Start für die Schulen aus. (Karsten Klama)

Claudia Bogedan: Unsere Mission lautet: Rechtssicherheit schaffen, damit keiner Sorge haben muss, dass eine Schülerin oder ein Schüler einen Nachteil aus dieser Situation hat.

Das ist nicht die Erwartungshaltung. Schülerinnen und Schüler sind mit Material versorgt worden, damit die Lernprozesse nicht abreißen. Aber der Unterrichtsbetrieb ist eingestellt. Die Leistungen, die zu Hause erbracht werden, werden sicherlich positiv gewürdigt, aber das ist nichts, was faktisch in eine Notengebung einfließen kann. Das ist nicht nur eine Frage der Rechtssicherheit, sondern auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.

Wir können in diesen Tagen keinen gerechten Zugang zu Bildungsangeboten ermöglichen, weil die Ausgangsbedingungen zu Hause sehr unterschiedlich sind, manche Kinder haben nicht einmal einen Schreibtisch geschweige denn einen Computer. Da müssen wir an Lösungen arbeiten. Bisher sind nur zwei Wochen Unterricht ausgefallen, letztlich müssen uns die Virologen und Gesundheitsexperten sagen, wie und wann man wieder in den Kita- und Schulalltag zurückkehren kann. Wir sind aber auf alles vorbereitet.

Das liegt nicht nur in unserer Hand. Wir werden auf Beschlüsse der Kultusministerkonfernze sowie der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin eingehen. Wir stellen uns vor, dass der Start zunächst schrittweise und in Kleingruppen stattfinden und die Notbetreuung weiterhin sichergestellt wird. Wir wollen uns in den Schulen zunächst auf die Kinder fokussieren, die diese Unterstützung besonders benötigen. Die anderen werden mit Zusatzmaterialien über Itslearning oder über Lernpakete der Schulen versorgt.

Wir sind das einzige Bundesland, das eine etablierte, landesweite Lernplattform hat, mit der wir alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte datengeschützt erreichen können. Jetzt gilt es, Lerninhalte noch besser aufzuarbeiten. Digitales Lernen ist für uns auch eine Chance, individuell zu fördern und damit die Inklusion wesentlich voranzutreiben.

Der Bund unterstützt Hardware- und nicht didaktische Lösungen, wir sind aber in Kontakt, um die Mittel entsprechend umzuwidmen. Die wichtigste Frage ist eigentlich, wie Lerninhalte in digitale Arbeitsprozesse übertagen werden können. Mit der Umwandlung eines Schulbuches in ein PDF ist das nicht getan, da ist noch Luft nach oben.

Corona zeigt, dass die Sorgen, Ängste und Vorurteile, die manche Lehrkräfte gegenüber digitalem Lernen hatten, jetzt weitgehend abgebaut wurden. Aber ich würde in einer solchen Krise nicht darauf setzen, dass Homeschooling, auch wenn alle Lehrkräfte verpflichtet würden, digitale Infrastrukturen zu nutzen und mitziehen, als Ersatz für Schule funktioniert.

Wir arbeiten gerade daran, zusätzliche Lernangebote für benachteiligte Kinder zu schaffen, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Das wäre mit außerschulischen Angeboten in Kleingruppen möglich, falls es in den kommenden Wochen Lockerungen der Maßnahmen gibt und der Unterricht schrittweise wieder hochgefahren wird.

Es gibt kein Abitur ohne Prüfungen. So lange Gesundheitsexperten keine Einschränkungen fordern, können wir nicht einfach alles absagen. Das ist kein Bremer Weg, sondern eine Vereinbarung aller 16 Bundesländer. Wir reagieren mit einem zweiten Termin darauf, dass die Verunsicherung und die emotionale Belastung für Abiturientinnen und Abiturienten in der jetzigen Phase noch höher als sonst ist.

Es herrscht kein Zwang zur Prüfungsteilnahme, das sage ich ganz deutlich. Mit ärztlichem Attest gibt es die Möglichkeit, den angedachten Nachschreibtermin im Juni wahrzunehmen. Wenn das nicht geht, gab es auch schon vor Corona die Möglichkeit, individuelle Lösungen für jede Schülerin und jeden Schüler zu finden. Keiner soll einen Nachteil aus dieser Situation haben.

Wir müssen Angebote machen, um Stoff nachzuholen, weil die Lernmöglichkeiten im Moment zu unterschiedlich sind, um eine Vergleichbarkeit zu schaffen. Immerhin kann in Bremen niemand sitzen bleiben, da haben wir einen Vorteil. Aber eins ist klar: Wir müssen uns von bestimmten Inhalten und Themen in diesem Schulhalbjahr verabschieden. Daran, wie das in den folgenden Schuljahren aufgefangen werden kann, arbeiten wir gerade.

Wir haben durchaus Sorge, dass wir an bestimmten Punkten wegen Corona zu Lieferengpässen kommen. Aber momentan ist das meiste im Zeitplan.

Das Gespräch führte Lisa-Maria Röhling.

Zur Person

Claudia Bogedan (SPD)

ist seit 2015 Senatorin für Kinder und Bildung. Zuvor war die studierte Sozialwissenschaftlerin unter anderem Referatsleiterin bei der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf.