Noch ist das Geschachere rund um die freien Stühle im Senatssaal nicht beendet. (Frank Thomas Koch)

Der Vorstand der Bremerhavener SPD hat Claudia Schilling als Mitglied für den Bremer Senat nominiert. Das gab Ex-Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD), der auch Vorsitzender der SPD in der Seestadt ist, am Freitagabend über den Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Am Sonnabend soll sie demnach vom Unterbezirksparteitag für das Senatorinnenamt nominiert werden.

Es steht zwar nirgendwo geschrieben, gilt aber als stille Abmachung innerhalb der SPD, dass einer ihrer Vertreter aus Bremerhaven im Senat sitzt, sofern die Sozialdemokraten in der Regierung sitzen. Nach dem überraschenden Rücktritt Günthners war dieser Posten vakant, die Suche nach einem fähigen Politiker begann. Im Gespräch war zwischenzeitlich dem Vernehmen nach auch Jörg Schulz (SPD), ehemaliger Bremerhavener Oberbürgermeister und aktuell Justizstaatsrat im früheren Ressort von Martin Günthner. Auch der derzeitige Oberbürgermeister Melf Grantz galt als Anwärter. Er sagte aber bereits in der vergangenen Woche, dass er sein Amt behalten wollen würde.

Schilling wurde 1968 geboren und ist verheiratet. Seit April 2017 arbeitet die Juristin in der Seestadt als Hauptamtliche Stadträtin für Jugend, Familie und Frauen sowie für Arbeit, Soziales, Senior/innen, Migranten/innen. Nach dem Rücktritt von Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) am Donnerstag käme Schilling damit als deren Nachfolgerin in Frage.

Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass das Wirtschaftsressort, das traditionell in der Hand eines Bremerhavener Sozialdemokraten gewesen ist, in der kommenden Legislaturperiode erstmals von einer anderen Partei besetzt sein wird.