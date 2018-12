Kendal Bürcün (v.l.), Bisar Bürcün, Nassim Benallegue und Ischo Cicek haben sich in der Amélie viel vorgenommen. (Kuhaupt)

Ein bisschen wie Moulin Rouge, das weltbekannten Variété im Pariser Vergnügungsviertel Pigalle soll es sein. Viele Ideen aus den Clubs und Bars aus New York seien in das Konzept mit eingeflossen. Eine Prise Exklusivität, etwas Rotlicht-Atmosphäre, eine Spur Schicki-Micki und natürlich Kultur stecke im Laden. Die Zusammenstellung für die Neugestaltung des Clubs Amélie hört sich nicht ganz einfach an. Die Ansätze für das, was im ehemaligen Moments vor dem Steintor entstanden ist, wirken global, hybrid und vermischt. An diesem Sonnabend öffnet die Partylocation wieder ihre Türen. Die Macher sind Ischo Cicek und Nassim Benallegue sowie als neuer Geschäftspartner Kendal Bürcün.

Ende April 2017 schloss das Moments als eine Institution im Bremer Viertel seine Türen. Seit 1995 stand der Musik-Club gegenüber des Ziegenmarktes für Konzerte, Partys, Lesungen und Feiern. Rena und Lothar Eichwald als Betreiber verabschiedeten sich. Nachdem sich lange nichts in der leer stehenden Lokalität getan hatte, regte sich Mitte des Jahres wieder etwas. Irgendwann war in großen Buchstaben der neue Name zu lesen.

„Ich bin gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, diesen Laden zu betreiben“, sagt der Filmgestalter und Dokumentarfilmer Nassim Benallegue. Eigentlich sahen seine Pläne vor, nach Berlin zu gehen. Doch irgendwie packte ihn die Idee. Der Bremer war zuvor in der ganzen Welt unterwegs. Bei mehreren längeren Aufenthalten in New York lerne er die dortige Club- und Barszene kennen und schaute sich viel an. Vor allem, dass dort Menschen aus den verschiedensten gesellschaftlichen Schichten zusammen feiern, gefiel Benallegue. „Der Geschäftsmann und der Student, die Stars und die Bewohner eines Viertels, der Reiche und der Arme – ich mag diese Mischung“, sagt Benallegue, der Geschäftsführer ist.

Diesen Gedanken will er in die Amélie transportieren und umsetzen. Wichtig ist ihm, dass der Ort eine Kulturstätte bleibt. „Hier soll es Comedy, Theater, Konzerte oder Varieté geben“, sagt Benallegue. Musikalisch sei von Hip-Hop und Elektro bis zu Jazz-Musik alles möglich. Während für den Donnerstag eher chillige Barsounds geplant sind, soll es freitags und sonnabends Clubnächte geben.

Hochwertige Auswahl und Qualität

Im Laden selbst haben die neuen Macher einiges verändert, wie sich bei einem Rundgang zeigt. Die lang gezogene Theke gleich hinter dem Eingang ist etwas kürzer geworden, der L-förmige Raum offener gestaltet. „Von jedem Platz im Laden soll der Besucher das DJ-Pult beziehungsweise die Bühne sehen“, so Benallegue. Der Discjockey hat seinen Platz nun zentral-mittig am Ende des Clubs, das Pult kann durch eine mobile Bühne zum Auftrittsort umgebaut werden. Dort, wo zuvor die Bühne war, sind sogenannte VIP-Bereiche mit roten Sofas. Anstelle eines Backstageraumes gibt es nun einen Raucherraum, ebenfalls mit roten Sofas, Sesseln und kleinen Tischen. Die Wände sind schwarz, goldene Rahmen und großformatige Bilder, die immer wieder wechseln sollen, sorgen für Kontrast. Der Club soll und darf sich verändern, sagen die Betreiber.

Bei den Getränken setzen die Neuen auf eine hochwertige Auswahl und Qualität, wie sie erklären. Die VIP-Bereiche müssen die Gäste reservieren, ein festgelegter Getränkeumsatz gehört zudem dazu. Die Macher setzen beim Team, das auf 20 bis 25 Leute anwachsen soll, auf ein familiäres Miteinander. „Die Leute sollen die Stars an der Theke sein und sich mit dem Laden identifizieren“, sagt Benallegue.