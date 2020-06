In Bremen ist die Mordkommission für die Cold Cases zuständig. (Silas Stein /dpa)

Cold Cases nennen Experten Kriminalfälle, die über Jahre oder Jahrzehnte nicht gelöst werden konnten. Es handelt sich um Kapitaldelikte, also um Mord, Totschlag oder Körperverletzung mit Todesfolge. „Wir haben die gesetzliche Pflicht, Tötungsdelikte nicht ruhen zu lassen und sind das auch den Freunden und Angehörigen der Opfer schuldig“, erklärt die Bremer Polizei. Es gebe in diesem Bereich zwar eine hohe Aufklärungsquote, bei hundert Prozent liege sie aber natürlich nicht.

Zuständig für die Cold Cases in Bremen ist die Mordkommission. Es gibt dort nach Angaben der Polizei keine Beamten, die ausschließlich für diese Aufgabe abgestellt sind. Die Fälle laufen parallel mit, wenn Zeit dafür ist. „Dies ist in den vergangenen Jahren in einigen ausgewählten Einzelfällen möglich gewesen“, so die Behörde. Seit den 1960er-Jahren seien mehr als 60 ungelöste vollendete und versuchte Tötungsdelikte registriert worden, darin eingeschlossen Fälle von Langzeitvermissten, bei denen der Verdacht eines Tötungsdelikts besteht. Der älteste Fall stamme aus dem Jahr 1962.

Ausschlaggebend dafür, dass die Ermittlungen in alten Fällen wieder aufgenommen werden, seien oftmals verbesserte oder gar neue Methoden der kriminaltechnischen Spurensuche und Auswertung, erklärt die Polizei. In einigen Fällen hätten auch veränderte Lebensumstände von Beteiligten oder Zeugen geholfen. Sie seien dann doch noch zu Aussagen bereit und könnten auf diese Weise weitere Ermittlungsschritte initiieren.

Erneute Analyse

Von den Altfällen, die nach langer Zeit doch noch aufgeklärt werden konnten, sticht einer besonders heraus. Es ist der Mord an Carmen Kampa, geschehen im Jahr 1971 im Bremer Stadtteil Oslebshausen. Die 17-Jährige war nach einem Discobesuch auf dem Heimweg vergewaltigt und danach erstochen worden. Nachdem zunächst ein falscher Mann wegen der Tat verurteilt worden war, konnte 40 Jahre nach dem Mord der wahre Täter ermittelt werden. Er war zu dem Zeitpunkt allerdings schon tot. Der Staatsanwalt und die Kriminalbeamten hatten die vorangegangenen Ermittlungen noch einmal analysiert, weitere Vernehmungen angestellt und eine aufwendige Rekonstruktion des Tatgeschehens veranlasst. Der Fall Kampa wurde mehrfach auch im Fernsehen behandelt.

In Niedersachsen gehen etwa 25 Ermittler aus vier festen Einheiten den Cold Cases im Land nach. 341 solcher ungeklärter Tötungsdelikte oder Vermisstenfälle gibt es derzeit, teilt das Landeskriminalamt (LKA) in Hannover mit. Weiterentwickelte Kriminaltechniken wie DNA-Untersuchungen würden die Erfolgsaussichten steigern. „Im Gegensatz zu früher ist es jetzt möglich, auch von einem Haar ohne Wurzel die DNA zu gewinnen, was bei neuerlicher Betrachtung die Bewertung eines Cold Cases verändern kann“, berichtet eine LKA-Sprecherin. Darüber hinaus gebe es landesweit in mehreren Fällen neue Ermittlungsansätze, die noch weiter verifiziert werden müssten.